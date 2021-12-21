室內外空品連動 中國附醫倡肺年齡

台中地區空氣品質，與火力發電廠之間是否有關連性，一直是當地關注的議題。中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿表示，先不論空汙成因，民眾應該提高警覺，多使用空汙App，掌握即時空氣品質，盡量減少暴露於高汙染地區，或做好戴口罩等防護措施。

「PM2.5無所不在，如長期累積在肺部組織，勢必引發諸多疾病。」夏德椿說，因為PM2.5是許多疾病的傳播推動者，為直徑小於或等於2.5微米的顆粒物，肉眼看不見，卻是有毒物質、病毒、細菌以及過敏原的載體，細小的顆粒可以到達較深部的肺葉組織等下呼吸道，導致系統性血管發炎，而且PM2.5的高活性，人體呼吸道結構對它並無有效過濾和阻攔能力，一旦吸入後，易進入支氣管、肺部，甚至腦部。

想要減少懸浮微粒對健康的危害，大台中地區的民眾可以從個人健康管理做起，外出前透過網路了解戶外即時空品，外出時，多搭乘大眾交通工具。戶外散步慢跑時，少走大馬路，應該至公園、運動中心，或是車輛較少的馬路。

根據研究，室外空氣的品質會與室內連動，民眾長時間會待在家裡、辦公室等，可以擺設空氣清淨機，且固定更換濾網。在霧霾天氣時，盡量少開窗，也可在家裡陽台種植綠蘿、萬年青、虎皮蘭等冠葉類植物，吸附空氣中的有害物質。

透過「肺功能檢查」，一般人在廿五歲時，氣管達到最高峰的成熟階段，此時約有四千兩百至四千五百西西的肺活量，稱為「肺年齡」，每年約以卅西西肺活量的速度持續遞減。夏德椿呼籲成年人定期肺功能檢查之外，五十歲以上、老菸槍、有肺癌家族史及因職業傷害導致肺功能較差等高風險族群，應在醫師評估下，定期檢查，留意肺年齡衰老狀況。