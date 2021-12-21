快訊

莊瑞雄明宣布參選屏東縣長初選 誓言「超越自己、超越高雄」

房東兩樓間加蓋「隔17房」出租 她回家才發現家裡要被拆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

室內外空品連動 中國附醫倡肺年齡

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台中地區空氣品質，與火力發電廠之間是否有關連性，一直是當地關注議題。記者趙容萱／攝影
台中地區空氣品質，與火力發電廠之間是否有關連性，一直是當地關注議題。記者趙容萱／攝影

台中地區空氣品質，與火力發電廠之間是否有關連性，一直是當地關注的議題。中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿表示，先不論空汙成因，民眾應該提高警覺，多使用空汙App，掌握即時空氣品質，盡量減少暴露於高汙染地區，或做好戴口罩等防護措施。

「PM2.5無所不在，如長期累積在肺部組織，勢必引發諸多疾病。」夏德椿說，因為PM2.5是許多疾病的傳播推動者，為直徑小於或等於2.5微米的顆粒物，肉眼看不見，卻是有毒物質、病毒、細菌以及過敏原的載體，細小的顆粒可以到達較深部的肺葉組織等下呼吸道，導致系統性血管發炎，而且PM2.5的高活性，人體呼吸道結構對它並無有效過濾和阻攔能力，一旦吸入後，易進入支氣管、肺部，甚至腦部。

想要減少懸浮微粒對健康的危害，大台中地區的民眾可以從個人健康管理做起，外出前透過網路了解戶外即時空品，外出時，多搭乘大眾交通工具。戶外散步慢跑時，少走大馬路，應該至公園、運動中心，或是車輛較少的馬路。

根據研究，室外空氣的品質會與室內連動，民眾長時間會待在家裡、辦公室等，可以擺設空氣清淨機，且固定更換濾網。在霧霾天氣時，盡量少開窗，也可在家裡陽台種植綠蘿、萬年青、虎皮蘭等冠葉類植物，吸附空氣中的有害物質。

透過「肺功能檢查」，一般人在廿五歲時，氣管達到最高峰的成熟階段，此時約有四千兩百至四千五百西西的肺活量，稱為「肺年齡」，每年約以卅西西肺活量的速度持續遞減。夏德椿呼籲成年人定期肺功能檢查之外，五十歲以上、老菸槍、有肺癌家族史及因職業傷害導致肺功能較差等高風險族群，應在醫師評估下，定期檢查，留意肺年齡衰老狀況。

空氣品質 口罩

延伸閱讀

台南市公托室內空品納管 安南慈雲公托今貼優良標章

掌握室內空品 台南8家公托家園設置監測裝備

室內外空品連動 中國附醫倡肺年齡

台南PM2.5連續2天紫爆 今創入秋最嚴重空汙紀錄

相關新聞

連環屁是大腸癌前兆？放屁學問大 臭屁、響屁一次看懂

放屁是人體的正常生理反應。網路流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」，引發網友熱議，臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，不用過度緊張，「連環屁」與「大腸癌」之間並非劃上等號，很多原因會導致連環屁，而每天排氣十幾次都算是正常現象。

進口水果大舉壓境成「被進攻型農業」 陳吉仲回應了

市面上進口水果充斥，農業粉專「Lin bay好油」提到，進口水果對比台灣水果比例約10%，但2019年更是達到15.5%...

追雪注意！合歡山有望銀色耶誕 這些車管制禁入

合歡山25日（六）有機會迎來「銀色耶誕」，警方表示，雪季交通管制訂於12月31日至2月28日展開，但若本周末降雪，將視雪...

知名鍋具把手鬆脫山友嚴重燙傷 台灣代理商公告召回

桃園市周姓山友與友人9天前到宜蘭縣大同鄉加羅神社登山，本月12日煮早餐時，使用知名品牌摺疊鍋，疑因鍋子把手突然鬆脫，造成...

室內外空品連動 中國附醫倡肺年齡

台中地區空氣品質，與火力發電廠之間是否有關連性，一直是當地關注的議題。中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿表示，先不論...

口罩+定檢揪肺病 護大台中肺健康

一想到台中，就聯想空汙跟火力發電廠，在中部生活多年的中國醫藥大學公共衛生學院副院長許惠悰表示，「台中地區空氣品質沒有一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。