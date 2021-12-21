花東雙軌化116年10月通車 每小時變8班、區間車少坐45分鐘

花東鐵路於103年6月完成階段性電氣化通車目標，為提升運能，正在執行雙軌化計畫。交通部鐵道局說，預計明年底展開施工，116年10月全線通車。通車後從每小時兩、三班增加到七、八班；花東區間車可減45分鐘，自強號停等則減少12分鐘。

鐵道局說，透過電氣化已讓東部鐵路快捷化並提升鐵路運能，促進當地觀光與帶動東部經濟發展，在前述鐵路建設推動基礎下，因應花東地區未來不斷增加的運輸需求，加強台鐵花東鐵路運輸能量，並兼顧環境永續與觀光發展，於去年8月通過環境影響評估後，行政院於今年4月核定本花東鐵路雙軌化計畫，以滿足民眾返鄉及觀光需求。

鐵道局說，該計畫範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至台東縣，總經費456.27億元，期程自今年5月至117年4月。

鐵道局東部工程處副處長夏恒仁說，目前花東地區已有50公里有雙軌，具體還有112.65公里未達到雙軌，包含花蓮到壽豐、光復到瑞穗、三民到玉里、東里到山里、台東到知本都還是單軌。

夏恒仁說，若花東雙軌化完成，就剩南迴100多公里沒有雙軌，現在正在做南迴變快鐵以及提升為雙軌的可行性評估。鐵道局說，預計明年3月底提出南迴雙軌化期末報告。

鐵道局說，花東雙軌化主要工程內容對仍為單軌路線進行雙軌化、各站場配合雙軌化予以再改善，更針對涉及鐵路營運安全128座老舊橋梁強化或改建；且一併就13處小曲線半徑予以改善及更新號誌系統；電車線、號誌、電訊系統也會予以更新。

鐵道局說，宜花東快鐵現在審查可行性研究期末報告中，最快明年報交通部。快鐵最快時速可以到160公里，未來花蓮到台東快鐵只要70分鐘。

夏恒仁說，目前花蓮最小曲線半徑約500多公尺，雙軌化要提高到800公尺以上，若要提升到快鐵，半徑要從1600公尺到2000公尺，有六處不涉及用地徵收的地方會在花東雙軌化時就先做，包含木瓜溪橋、加濃濃溪橋、卓溪橋、水拔溪橋、瑞源站南端、康站南端，避免二次施工。

鐵道局說，目前花東雙軌化計畫已開始辦理土建及系統機電工程基本設計，並已完成現地補充測量、地質及管線等調查作業，明年初即將展開細部設計與施工標發包，預計於明年底可進入實質施工階段，目標於116年10月全線通車。

鐵道局說，該計畫必須維持既有單線花東線正常營運，故大部分工作需於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進之安全防護措施，困難度極高。

鐵道局說，完工後可提升效率，雙線運轉降低延誤的衝擊，增加班次、縮短待避交會時間；還能互為備援，提高事故容受力，維持穩定的運輸服務；最後是擴充運能，將行車時間縮短、班次增加，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區之觀光與經濟發展。