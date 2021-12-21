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金牌農村最高獎150萬元！疫情後還能到德國農村交流

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
第二屆金牌農村頒獎典禮，總統蔡英文頒獎。記者彭宣雅／攝影
第二屆金牌農村頒獎典禮，總統蔡英文頒獎。記者彭宣雅／攝影

三年一次「第二屆金牌農村競賽」今頒獎，農委會表示，從784個農村中，選出23個農村，將有機會等待疫情趨緩後，到德國進行農村交流。

獲獎的金、銀、銅牌農村，分別可獲得50、30、20萬元獎金，金牌農村，將由農委會加碼100萬元行銷獎勵金。

出席頒獎典禮的總統蔡英文表示，金牌農村競賽，原參考德國的農村競賽經驗，從第一屆開辦以來，也展開台灣與德國農村參訪、為台灣農村發展，帶來更多新思維。

蔡總統表示，農業攸關糧食安全，關係產業永續經營，也致力農村再生，希望創造農村的新價值和幸福；農村新風貌，其中的關鍵就是要持續投入，為了讓農民安心，照顧辛苦耕耘努力的朋友，過去幾年，陸續推動農民職災保險、農民健康保險，人地脫鉤，農業保險，今年農民退休儲金也正式開辦，完成農民四大保險的最後一塊拼圖。

蔡英文指出，為農民提供完整社會經濟安全，為農村注入新活水，同時，積極強化產業競爭力，投入資金，發展自動化、機械化，以及智慧同業，會持續地參考其他國家發展經驗，提高台灣農業的競爭力。

農委會主委陳吉仲說，未來這23個得獎社區，等待疫情趨緩後，一起到德國農村、社區一起交流；其次，現在推動綠色照護，農村高齡人口越來越多，其實很有機會，讓社區的資源投入，大家一起共食共餐，甚至一起做一些花卉景觀、做活動，最有能力來做這些的綠色照護，農委會會全力支持4000多個農村社區，投入更多資源。

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