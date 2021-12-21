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國道無線電不能群呼？ 高公局回應了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部國道基金近年砸1.85億元在北中南三區建置無線電系統。圖為國道示意圖。圖／報系資料照
交通部國道基金近年砸1.85億元在北中南三區建置無線電系統。圖為國道示意圖。圖／報系資料照

交通部國道基金近年砸1.85億元在北中南三區建置無線電系統，但立委林俊憲昨在立院交員會表示，但三系統不能群呼，如遇到國道重大災難，無法統籌指揮救災。交委會則要求交通部加速完成專用無線電系統全區整合，並在一個月內提出規畫書面報告。

對此，高公局今回應，為了有利國道事故、災害搶救時效性，設置各分局及工務段分轄區管理，每個工務段管理路段近百公里，救災現場人員、機具均於轄區就近調度、迅速救援。

高公局指出，依災害指揮體系由轄區工務段為現場前進指揮調度單位，各分局(涵蓋約3至4個縣市)建置無線電均有群呼功能，可達統一調度功能。如需跨區支援，可透過無線電直接聯繫其他區交控中心(跨區派遣窗口)協請調度支援。

高公局強調，目前無線電設備已陸續更新為數位無線電系統，各分局均採統一規格系統，並定期以該無線電辦理災防演練，以符合救災調度運用；至於立院交委會決議建議高公局提出無線電全區整合之後續規畫部分，將再予評估研處。

國道 交通部

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