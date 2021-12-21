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大卡車撞歪限高門卡平交道！潮州南州站間列車延誤 台鐵不排除求償
台鐵App顯示，受外物入侵影響，自14:10起，潮州站至南州站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。
台鐵說，受影響車站包含潮州、崁頂、南州。預計回復時間16:00。
台鐵局說，14:10南州站通報，公路車輛撞及(卡住)潮州=南州間田寮路平交道(K44+516)限高門影響路線，目前潮州=南州間路線暫時無法通行，已通知工務查修及路警處理。
台鐵局說，目前先處理現場，以排除障礙為優先。如果調查後確實是大卡車造成限高門損壞，會依規定求償。
至於為何大卡車通過第一個限高門沒有撞到，通過第二個卻撞到，台鐵局說還要釐清。據悉，可能跟地基隆起有關。對此，台鐵局說，限高門還沒有跟鐵道局點交，還會跟鐵道局確認。
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