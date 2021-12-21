雙北、雲林以南今有空汙 全台25站亮橘燈1站紅害

台灣的電力結構仰賴傳統發電；即使近年來積極推動綠能與再生能源，因發電產生的碳排與空污仍是不爭的事實。不過將這個事實直接導向「台灣發的電很髒，所以運具電動化對節能減碳沒有用」的結論，並不正確。

2021-12-21 13:07