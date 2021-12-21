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雙北、雲林以南今有空汙 全台25站亮橘燈1站紅害
今天西半部位於背風區，擴散條件差，環保署統計，截至下午2時，全台有25個空品測站「亮橘燈」，集中在雙北、雲林、台南、高雄、屏東地區，台南還出現一站「紅害」。
環保署表示，明天受南方雲系北移影響，易有短暫雨可能有局部較大雨勢，但仍須視實際降雨情形而有差異。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級。
明天中南部地區風速偏弱，汙染物較易累積，北部、中部近山區凌晨至上午仍有機會達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
22日持續受南方雲系北移影響，台灣環境場水氣仍偏多，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級；中南部夜間降雨情況逐漸趨緩，垂直擴散條件轉差，可能有汙染物累積。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。
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