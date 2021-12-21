追雪注意！合歡山有望銀色耶誕 這些車管制禁入

合歡山25日（六）有機會迎來「銀色耶誕」，警方表示，雪季交通管制訂於12月31日至2月28日展開，但若本周末降雪，將視雪況、路況針對台14甲線實施交管，屆時甲、乙類大客車、逾3.5噸大小貨車，自行車、普通重機、大型重機及各式慢車將一律禁止進入管制路段，入夜道路也可能發布預警性封閉。

南投縣仁愛警分局指出，高山雪季吸引民眾追雪，為確保交安，太魯閣國家公園管理處、公路總局、南投及花蓮縣政府道安會合作，自12月31日起至明年2月28日展開為期60天的雪季交通管制，包括台14甲線大禹嶺、武嶺及翠峰路段。

而在雪季勤務期間將視降雪或積雪時路況，以及鳶峰、武嶺、昆陽、小風口停車狀況實施交通管制或疏導，並依雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行，夜間也會依道路實際情況於每日下午3時發布，下午5時至翌日7時預警性封閉管制路段。

沒想到，受東北風影響，昨起迎來水氣，今天全台有雨，之後又將有一波冷空氣南下，氣溫驟降加上水氣，合歡山25日天氣預報出現雪花圖案，有機會降下今年入冬以來首次降雪，令雪迷期待又興奮，蓄勢待發準備上山迎接「銀色耶誕」。

對此，仁愛警分局表示，25日將有強烈冷空氣南下，倘若水氣充足，加上低溫，合歡山可能會降雪，警方近期已密切關注氣象動態，後續將視雪況，針對台14甲線18K翠峰段至33K處合歡山遊客服務中心，配合埔里工務段實施交通管制。

其中，甲、乙類大客車、超過3.5噸等大小貨車，自行車、普通重機、大型重機及各式慢車將一律禁止進入管制路段；另，台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段因路面極易結冰，靠山崖側邊禁止停車以維護交通順暢安全。