吃抗生素治痘痘竟肝衰竭死 磺胺抗生素藏致命基因危機

全球前五大嚴重藥物過敏的藥物「磺胺抗生素」，也是台灣藥害救濟排名前六名常見的藥物，發生嚴重過敏多是人體內有特定基因導致。長庚醫院藥物過敏研究中心，發現亞洲人特定基因，可以作為預防磺胺類抗生素引起嚴重藥物過敏，長庚醫院今完成磺胺抗生素過敏基因檢測技轉至世基生醫。

林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏表示，磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）是非常常見治療感染症的藥物，如治療青春痘，但不少人因帶有特定基因，導致服用磺胺類抗生素撲菌特錠出現嚴重藥物過敏的反應，輕則出現局部或全身的搔癢紅疹，嚴重可能引發史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）等。

其臨床表現可能會誘發全身性紅疹與產生水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，另也可能因藥物誘發肝腎功能受損或多器官衰竭而導致死亡。然而在一些史帝文生強生症候群或毒性表皮溶解症的患者中，還可能會有眼睛視力受損的永久後遺症。

鐘文宏表示，曾有一位18歲的少年，因治療青春痘服用此抗生素後，最終卻導致肝衰竭而死亡。另一名中年女性，因有泌尿道感染故服用此磺胺類抗生素，後續竟引起史帝文生強生症候群疾病，雖幸運地活下來，但產生眼睛視力嚴重受損的後遺症。

長庚醫院皮膚部研究團隊去年發現若帶有特殊人類白血球抗原基因型(HLA-B*13:01和相關基因型)的人，使用撲菌特錠抗生素藥物就有可能產生嚴重藥物過敏的風險，且其風險比一般人高出45倍，該結果已刊登於「過敏與臨床免疫學期刊（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）」。