電動車其實沒那麼環保？科學數據破解四個網路謠言

COP26在蘇格蘭格拉斯哥順利落幕，世界各國終於正視碳排帶來的溫室效應，造成地球不斷升溫的氣候危機。

不只福特、賓士、富豪等11家傳統汽車大廠承諾在2040年前，讓所有新車達到「淨零排放」的標準；以英國為首的30個國家也承諾制定相關法令落實車輛碳排的標準，使「運具電動化」的進度成為公認的重要關鍵。

近年來台灣網路上常看到「電動車真的環保嗎？」的討論，甚至有「電動車根本不環保」、「電動車碳排不比燃油車少多少，甚至可能比較多！」等說法。這樣的討論使不少民眾困惑，我們決定用科學證據——破解電動車的網路謠言。

網友疑問1：台灣發的電那麼髒，運具電動化也沒用？

受限於天然資源的匱乏，台灣的電力結構仰賴傳統發電；即使近年來積極推動綠能與再生能源，因發電產生的碳排與空污仍是不爭的事實。不過將這個事實直接導向「台灣發的電很髒，所以運具電動化對節能減碳沒有用」的結論，並不正確。

根據2020年二月，一份由荷蘭拉德堡德大學與英國劍橋大學等跨國研究團隊發表在《自然永續性》（Nature Sustainability）專業科學期刊的研究顯示，一個國家發一度電的碳足跡若低於750公克（台灣發一度電的平均碳足跡是509公克），即便電動車的馬達效率不夠好，電動車的碳足跡仍比燃油車低。

換句話說，除了印度、波蘭等燃煤發電占比七成以上的國家，全球多數國家以電動車取代燃油車，都有減碳效益。

同一個研究也發現，台灣電動車的碳足跡每公里比燃油車少三成左右。如果未來台灣進一步提升再生能源發電占比，到2030年，兩者每公里碳足跡即可相差50％以上。

綜合以上兩項研究結果證實，在台灣發展「運具電動化」對節能減碳有實際的功效。

網友疑問2：電動車消耗的能源比較多？

電動車輛需透過發電廠產生的能源來運作，網路有言論指出「電動車消耗的能源比燃油車多」。真的是這樣嗎？

以台灣目前的狀況，考慮能源與電動車效能轉換率發現，一公升的汽油，可讓電動機車平均行駛約88公里，最高可行駛114公里；而新型燃油機車最高約為57公里。

電動車-燃油車-效能轉換-綠色運輸-智慧交通-淨零碳排電動車與燃油車效率換算方式。圖片來源：台灣智慧移動產業協會提供

也就是說，即使在寬鬆的比較基準中，一公升汽油的能量，就能讓電動機車多行駛30公里，相當於從台北火車站至基隆火車站的距離，可見電動車的能源轉換率比燃油車表現更優異。

網友疑問3：製造電動車電池的碳足跡，等於燃油車開八年的排碳量？

網路上這一張圖常被誤用，指稱電動車電池製造過程的碳足跡，等於開八年燃油車產生的排碳量，諷刺支持電動車的民眾是「自以為環保」。這則訊息已經被Facebook在美國的事實查核夥伴PolitiFact認定為不實資訊。

PolotoFact-電動車-電池-事實查核-碳足跡-智慧交通-淨零碳排事實查核單位PolotoFact澄清對電動車電池碳足跡的錯誤資訊。圖片來源：台灣智慧移動產業協會提供

根據查核機構的數據，電動車電池生產的碳排量相當於駕駛一輛燃油車1.4至2.4年，而具體數字更取決於電池生產地點；隨時間推移，碳排放也會在後續行駛的里程中逐步被抵銷掉。（延伸閱讀｜淨零逆轉氣候變遷 下一次，你買燃油車或電動車？）

網友疑問4：電動車的電池製造與回收是環境殺手？

電池是否造成污染，的確是近期對電動車輛的關注焦點。早在2017年，世界經濟論壇（World Economic Forum）就建立Global Battery Alliance（全球電池聯盟）平台，由70個組織共同合作，降低鋰電池生產的碳足跡；並預計在2030年前，打造一個永續的電池供應鏈。

例如，美國計畫在2030年前製造不含鈷、鎳的鋰離子電池，並部署更多大規模能源儲存設施；加上各國發展新一代的電池技術，如南韓的高鎳化電池、日本的全樹脂電池、中國大陸無稀有貴金屬等其他材料的電池。

傳統汽車大廠福斯汽車也透過「濕法冶金」（hydrometallurgy）分離可用元素，目前已可把回收廢電池中70%的原料，重複應用於新電池中，期待能達成90%以上的回收率。

世界各國都在加強廢電池的回收計劃，通常是在電池實際容量降到原來的80%後，把淘汰下來的電池用在通信基站或儲能設備；之後還可再分解電池，取出稀有貴金屬循環後重製，讓廢棄的電池被再次使用。

電動車是減少空污關鍵，但台灣市占低於4%

國際能源總署IEA在2020年電動車輛展望報告中，肯定電動車輛是減少人口稠密地區空氣污染的關鍵技術，更有助實現能源多樣化和減少溫室氣體排放目標。目前為止，已有17個國家宣布2050年將實現100％零排放的車輛目標，台灣絕無置身事外的空間。

反觀目前在台灣825萬輛汽車中，僅有1萬4,000多輛電動車，占比僅0.17%；而在1,416萬輛機車中，電動機車剛超過50萬輛，占比約為3.53％。台灣的電動車市場仍有極大成長空間。

雖然電動運具尚未做到完全零污染、零排放，但對減少環境破壞的重要性，已遠超越燃油引擎車輛，成為全球產業、政策方向爭相努力的目標。

更重要的是，隨著電動運具規模持續擴大、製程進步，電動車輛的電池生產也將逐漸減少碳排；未來全球愈來愈多燃煤電廠被汰換後，乾淨與綠色再生能源的比例逐漸增加，電動運具對環保的貢獻將更加明顯。

「全文轉載自未來城市(電動車其實沒那麼環保？科學數據破解四個網路謠言｜投書)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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