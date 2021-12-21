最新研究：新冠期間兒童使用3C時間變3倍 父母壓力大也有關

父母的壓力程度，與孩子使用螢幕時間長度有關。最新研究指出，新冠病毒大流行期間，兒童使用螢幕的時間變3倍，從建議值的每日2小時增加到6小時，尤其壓力較高的父母，孩子使用螢幕時間也有顯著相關。專家建議，邁入後疫情時代，父母可培養孩子興趣，並透過3步驟，包括覺察壓力現況、創造親子共處時間、規畫螢幕使用同時可做的身體活動，促進身心健康。

加拿大西安大略大學學者今年10月發表於《情感疾患報告期刊》的研究，以104名6至12歲孩子的父母為對象，其中有73名父母完成網路調查與一份評估其壓力水平和參與孩子活動的問卷，了解孩子在新冠期間，看電視、用電腦、智慧型手機或打電玩等使用螢幕的時間，來對比日常活動，發現新冠病毒學校關閉期間，兒童每天平均花在螢幕上的時間將近6小時；研究中有些孩子每天使用螢幕的時間甚至高達13小時。

整體來說，兒童每天使用螢幕的時間，較疫情發生前平均增加3.2小時；家長的壓力水平呈現中度到高度；相較於壓力為低、中等水平的父母，高水平的父母壓力與兒童使用螢幕時間增加有顯著相關。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，疫情剝奪實體互動、在家時間拉長，孩子使用網路、螢幕時間增加是可以預期的。台灣臨床上也有相同現象，相較過去父母可以控制孩子使用網路的時間，但疫情發生，許多事情轉為數位化，包括課業學習、同儕聊天、朋友互動等，螢幕使用時間就會增加。

吳佑佑建議，父母可以從培養孩子興趣著手，增加跳舞、打球、閱讀、畫畫等休息活動，幫助孩子減少螢幕使用時間，避免因限制幾分鐘關掉電腦、電視，或沒收手機、平板方式與孩子產生摩擦。

吳佑佑提醒，實質的社會互動跟學習對兒童發展很重要，6至12歲的孩子不懂得如何去找樂子，特別需要被陪伴，若父母處於壓力狀態下，很難幫孩子做完善的安排，父母不用因為孩子使用螢幕時間增加而感到自責，建議除了陪伴孩子讀書，可盡量抽時間與孩子互動，像是玩撲克牌、下棋、玩桌遊等，不僅能增進親子關係，也能讓自己稍微喘口氣、紓緩壓力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，家長可透過3個步驟促進自己與孩子的身心健康。第一「覺察」自身壓力現況，釐清壓力源，例如工作是否超負荷、經濟問題，或是空間問題如房內即教室、工作場所，並制定改善方法或適應接受。第二「創造」親子共處，以正向態度將壓力轉為助力，例如讓孩子共同分攤家務、一起做飯、一起運動。第三「規畫」身體活動，因後疫情時代很難限縮螢幕使用，但可以避免久坐，例如看電視時邀請孩子一起甩手、抬腿、深蹲，有助於緩解壓力維持健康身心。