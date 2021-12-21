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春節近中國進口姬松茸、紅棗出包 全數邊境攔截

中央社 / 台北21日電

乾貨是年貨常見食材，衛福部食藥署今天公布，有1批自中國大陸進口的5165公斤姬松茸與6000公斤紅棗，分別檢出重金屬鎘與農藥超標，皆在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項不合格產品，包含日本進口的哈密瓜與草莓、印尼綠豆、韓國新鮮人參、韓國的溫州蜜柑、德國的印度香料茶等，多為農藥殘留超標。

本次邊境查驗包含年貨常見乾貨食品，可傑國際貿易有限公司自中國大陸進口1批姬松茸共5165公斤，遭檢出殘留重金屬鎘每公斤4毫克，依規定菇蕈類鎘的限量標準為每公斤2毫克，因重金屬超標遭退運或銷毀。

另享青貿易自中國大陸進口1批紅棗共6000公斤，則檢出農藥毆蟎多殘留不符規定。

海鮮類也檢出重金屬不符規定，朵芬貿易有限公司自越南進口1批冷凍小章魚7401公斤，遭檢出殘留重金屬鎘每公斤2毫克，依規定頭足類海鮮鎘的限量標準為每公斤1毫克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，鎘在不同食品中殘留的限量標準不同，姬松茸屬於蘑菇屬的乾菇類，類似產品如巴西蘑菇等，先前就曾查出重金屬或農藥殘留不符規定狀況。

陳慶裕說，今年初的年節前，因邊境查驗乾菇類產品檢出不符規定的比例較高，大多為重金屬超標，故將乾菇類列為今年邊境的加強查驗品項，查獲不符規定產品將全數退運或銷毀。

超標 海鮮

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