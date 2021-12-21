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4顆包餡湯圓等於1碗飯 營養師提醒5撇步健康吃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
今天是冬至，傳統習俗要進補吃湯圓，但湯圓熱量不低，吃多攝取熱量恐超超標。圖／聯合報系資料照
今天是冬至，傳統習俗要進補吃湯圓，但湯圓熱量不低，吃多攝取熱量恐超超標。圖／聯合報系資料照

今天是冬至，傳統習俗要進補吃湯圓，同時象徵闔家團圓、凡事圓滿，不少民眾會動手自己做湯圓，市面上販售的甜、鹹、包餡等種類多元，但營養師提醒，湯圓熱量可不低，享受湯圓也別忘了遵守「看標示、巧搭配、減分量」的健康原則。

衛福部草屯療養院指出，湯圓是由糯米製成，不易消化且較有黏性，但製作上大小不一，讓民眾很容易輕忽，認為只是沒吃幾顆應該還少，實際上，湯圓熱量不低，尤其包餡湯圓，4顆包餡湯圓約等於1碗白飯的熱量，相當驚人。

而湯圓製作簡單，不少民眾會自己揉粿漿動手做，市面上販售各式各樣的湯圓，甜、鹹、有包餡、沒包餡等種類也是琳瑯滿目，但不論是自製或購買煮食都應適量食用，注意遵守「看標示、巧搭配、減分量」的健康原則，避免熱量攝取過多。

草屯療養院營養師吳昀軒說，民眾購買湯圓時應注意看食品標示及保存期限，想降低熱量，吃得健康「5撇步」，第1步要懂得運用食物代換，將當天的全榖雜糧減量，避免攝入過多主食；第2步，搭配蔬菜、肉等食材煮成鹹湯圓當一正餐吃。

第3步，煮鹹湯圓以洋蔥、香菇等爆香，減少使用油蔥酥、五花肉等油脂量高的食材；第4步，甜湯圓別太甜，包餡甜湯圓用清水當湯底，避免吃進過多的糖；第5步，煮甜的無餡小湯圓時可加入白木耳，增加攝取膳食纖維，幫助消化。

草屯療養院也建議，為避免過量飲食，民眾可少量烹調，並小碗盛裝，盡量做到淺嘗就好；此外，長者與小孩的咀嚼與吞嚥能力較不足，在吃湯圓的時候須多加留意，除了提醒細嚼慢嚥，也可先將湯圓切成小小塊再給予，聰明吃健康過冬至。

湯圓 冬至

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