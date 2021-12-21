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疏伐紅樹林護水鳥 關渡自然保留區確定廢止

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
關渡自然保留區的紅樹林陸域化嚴重，基隆河水流往社子島側沖刷，仰賴消波塊減緩侵蝕。圖／報系資料照
關渡自然保留區的紅樹林陸域化嚴重，基隆河水流往社子島側沖刷，仰賴消波塊減緩侵蝕。圖／報系資料照

關渡自然保留區近年紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成，台北市府為了疏伐紅樹林，2018年提解編關渡保留區，曾挨轟「紅樹林殺手」。農委會林務局今表示，為減緩濕地陸域化、保育水鳥，已通過台北市提案廢止關渡自然保留區，未來將維持國家級濕地保護區管理。

關渡自然保留區位於台北關渡平原的西南側，接近基隆河與淡水河的匯流處，早期主要由茳茳鹼草、蘆葦及大面積的泥質灘地所組成，每年候鳥遷移季節時，吸引上萬水鳥停棲或度冬，為候鳥重要棲地。

林務局表示，關渡自然保留區在長期自然演替下，紅樹林持續擴張，原本的泥灘地逐漸演替為草澤，形成大面積的林澤，陸域範圍快速擴張，造成原本設置自然保留區的保育標的「鷸鴴科」等水鳥逐漸消失，種類減少30%以上，僅剩樹棲型鳥類，物種多樣性銳減，悖離當初自然保留區設立目的。

另外，台北市政府經水工模型推演，也提出當地有洪泛威脅的疑慮，認為紅樹林擴張，造成基隆河朝向深槽化發展，可能掏蝕基隆河左岸的社子島堤防，且若林下漂浮木過度堆積，可能阻斷通水，造成此河段水位抬升，形成洪患隱憂。北市府考量該區已有濕地保育法及水利法保護，提案廢止自然保留區。

林務局說，河岸泥灘濕地是高度動態演替的環境，若要維持原來適合水鳥棲息的泥灘環境，則須以「適度疏伐紅樹林」等人為介入方式經營，不適宜繼續依文資法管理。且關渡自然保留區已經濕地保育法公告的國家級重要濕地一部分，文資法在該區已完成階段性任務，廢止退場後，將在濕地保育法等法令下持續經營管理。

林務局表示，北市府仍應積極維持該區保育作為，後續以濕地保育法及水利法等其他政策工具銜接管理時，才能順利達成保護水鳥棲地目標。審議會也提出附帶議，要求台北市府承擴大溝通說明、強化公民參與及資訊公開，採取防洪與環境保護兼顧的措施，解決基隆河兩側侵蝕及淤塞問題。

濕地 北市 紅樹林

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