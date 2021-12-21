冷氣團耶誕節報到！ 最冷時間點曝光 高山有望追雪

受到南方雲系北移影響，氣象局今針對台中的山區發布大雨特報，提醒有局部大雨發生的機率。氣象局表示，今明兩天受到南方雲系，也就是颱風水氣的影響，都是會降雨的天氣型態，其中又以今天降雨最明顯，全台都有雨，明天雨勢稍緩，僅剩北部、東南部山區有降雨情況，中南部平地則不太降雨。

氣象局表示，23、24日則剩下迎風面，也就是北部、東半部、中南部山區有零星短暫雨。

至於氣溫方面，氣象局表示，這幾天溫度維持在21至24度，低溫則可以來到16度左右，其中北台灣因為這兩天雲量較多，高溫會稍微低一點，白天高溫約23、24度，中南部溫度則稍微回升一點點，大約兩度左右。

氣象局表示，本周最明顯的天氣變化則是落在周六、25日耶誕節當天，受到冷空氣影響，25日當天會逐漸轉冷，其中北台灣地區整天都偏冷，其他地區則是早晚明顯轉冷，白天高溫也會下降，這波冷空氣將一路影響到下周一、27日。

氣象局指出，這波冷空氣的強度接近強烈大陸冷氣團為主，最冷時間點將落在下周日、一，中部以北、東北部低溫下探11至13度，南部、花東地區則只有14至16度，局部地區甚至可能又更冷一些。

氣象局表示，由於這波冷空氣偏濕冷，周六、日、一，北部、東半部、中南部山區都有局部短暫雨，由於周六溫度就開始下降，愈晚降雪機率也愈高。其中下周日、一在水氣、溫度的配合下，全台3千公尺以上高山，例如合歡山、玉山等，都有機會下雪；北台灣部分，則是兩千公尺以上高山，例如太平山有可能降雪。