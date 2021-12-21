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交通元旦新制看過來 國道散落物處理30分鐘免費取消

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供
國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供

元旦新制即將上路，明年一月一日起，交通部高公局取消散落物處理時間未達30分鐘免收取費用的規定，即便未達半小時也會收取3000元，處理時間則是以每30分鐘為一個級距，每一級距增加3000元；若影響雙向車道，處理費直接增一倍。

高公局表示，從108年9月16日起開始實施「國道散落物處理收費要點」，不過去年散落物件數仍高達4萬4951件，較前一年度的3萬9780件、107年度的4萬1757件都要來得多。

高公局表示，為再強調貨物綑紮牢固重要性，今年已完成修訂「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達30分鐘免收取費用規定，明年元旦起正式上路，希望透過收費機制提醒用路人出發前務必綑綁好貨物。

此外，為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，台灣港務公司表示，「高雄港離岸風電作業船收費方式」預定本月下旬公告，明年元旦起正式實施。

國道 高雄港

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