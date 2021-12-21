橫跨近一世紀的「黑人牙膏」品牌煥新，勾起台灣人的共同回憶

「清晨的節奏響起，向世界說聲早安...健康清新~~黑人牙膏~~」對台灣民眾而言，「黑人牙膏」是家喻戶曉、陪伴許多人成長的品牌，幾乎每個人都曾聽過、用過，每個時期的廣告代言人或配樂，也都成為當代的經典，在民眾的生活中留下不可抹滅的印象。

▲橫跨近一世紀的「黑人牙膏」即將在明年三月以集團創始名「DARLIE好來」亮相。 圖／好來化工提供

早期張清芳版的廣告主題曲《天天年輕》，近年由多位新生代歌手陳綺貞、徐佳瑩、盧廣仲等重新詮釋，看得出來「黑人牙膏」跨越時代、不斷求新求變的精神。在廣告代言人方面，「黑人牙膏」更是屢出奇招，不僅廣用楊丞琳、田馥甄等形象清新健康的女藝人，更顛覆傳統牙膏廣告思維，大膽啟用言承旭、蕭敬騰等男性代言人，每位代言人拍攝的電視廣告，皆成功吸引消費者的眼球並引起廣大迴響。

▲全新升級的「DARLIE好來」將拓展各式進階型口腔保健產品。 圖／好來化工提供

隨著時代的演進，「黑人牙膏」的名稱即將走進歷史，於明年3月正式更名為創始中文名字「好來」，原本的紳士商標不變，包裝上的字樣將以「好來」代替「黑人」名稱。除了大眾熟悉的牙膏、牙刷兩大基礎品類，全新升級的「DARLIE好來」也將拓展各式進階型口腔保健產品，並針對兒童、長輩等特定族群，戶外、旅途等不同需求，推出適合各種時空場域的口腔護理產品，讓消費者維護口腔健康更輕鬆簡便。

▲「黑人牙膏」品牌煥新計畫代表企業使命、品牌理念、和品牌發展三方面的策略整合。 圖／好來化工提供

好來集團表示，此次品牌煥新計畫代表企業使命、品牌理念、和品牌發展三方面的策略整合：藉由「好來」新名稱更精確地傳達「美好因笑容而來」的品牌理念，實踐「為每個人帶來健康口腔和自信笑容」的企業使命，同時將推出更精緻、多樣化的口腔保健方案，滿足現代消費者的需求，升級品牌定位，致力成為全方位口腔護理品牌的引領者。除此之外，好來集團也將持續研發100%可回收包裝，推動各式公益專案，邁向永續發展願景。

換上品牌新標識「DARLIE好來」的全線口腔護理產品預計將於2022年3月陸續推出市場。橫跨近一世紀的「黑人牙膏」陪伴許多消費者清新自信每一刻，未來「DARLIE好來」更將點亮人們的笑容，讓美好因笑容而來！