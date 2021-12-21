冬至想進補 醫師：吃得多不如補得巧，看你是哪一類？

今天是冬至，不少婆婆媽媽已準備要為家人們進補一番。醫師表示，冬至飲食進補不僅是種儀感，也是對身體的一種保養，但各人年齡、性別、平時習慣不同，造成體質不一，吃得多不如補得巧，針對想保養腸胃的養生族群、想呷百二的銀髮族、壓力大的上班族和想長高的學生們，各有不同建議。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院中醫部婦兒科主任董懿容表示，有人怕冷、有人怕熱，有人容易口乾、有人常睡不好，2021辛丑年整體氣運為「水運不及」，要特別注意健脾胃祛濕氣，提補腎氣、疏理肝氣。尤其是一些本來就腸胃較弱、身體濕氣較重的人，常有腹瀉、水腫、四肢冰冷、關節不舒服等症狀，在秋冬可食用一些幫助健脾胃、化濕氣、補腎氣的食物，並請醫師開立合適的藥材，跟食物一同燉煮，更能幫助身體適應這個季節。

至於接下來的2022壬寅年，董懿容說，是「少陽相火司天，厥陰風木在泉」的一年，木氣太過，以火氣為主，而木克土，土對應脾胃，所以容易出現與消化相關的疾病，如消化不良、脹氣、胃不舒服及拉肚子等。前半年火化盛行，容易長皮膚瘡癰疹子、頭痛、耳隆耳鳴、胸悶等不舒服，下半年容易有筋骨關節不利，腰腹痛等問題。所以在進補上要注意腸胃的吸收，可避開過於滋膩或燥熱的食物、藥材，才能夠補得剛剛好。

董懿容建議，如果你是想保養腸胃的養生族群，黨參、炒白朮、茯苓、山藥、蓮子、芡實、生薑等藥材，藥性平和，具健脾胃、化濕氣療效，搭配易消化的食材一同燉煮，請家庭中醫師來開立，更能好吃又適合自己。對於想呷百二的銀髮族，熟地黃、何首烏、當歸、枸杞子、菟絲子、山藥、茯苓等藥材，有補氣血、補腎氣效果，適合手腳冰冷、容易疲倦的族群，可與排骨或雞肉一同燉煮；茹素的人也可搭配豆皮、菇類一起煮食。