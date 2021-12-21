王力宏事件裡有知識 醫師評析「從八卦裡可學到很多」

這幾天你有追王力宏婚變的新聞嗎？網紅醫師陳志金表示，「不必覺得自己很八卦，其實從這個事件裡可以學習的事情很多」，像是自己就學習到了「gaslighting（煤氣燈效應）」這個名詞，收獲頗多，而網友也紛紛回應「真的從八卦裡學到很多」。

王力宏與妻子李靚蕾婚變事件這幾天占據媒體版面，台南奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書發文，坦承自己也是在蹭這則新聞的熱量，最近的發文都跟這個有關，不過大家不必覺得蹭熱量有什麼不對、或追八卦有什麼問題，「這事件有許多值得我們學習、討論和警惕的地方」，起碼自己之前不知道什麼是「gaslighting」，現在就知道了。

李靚蕾發文指王力宏婚內出軌等問題，引發震撼，王力宏昨天並認錯道歉，稱會暫時退出工作，事件似乎告一段落，卻餘波蕩漾， 過程中李靚蕾的發文遭到王父與王反擊，而李兩度發文表示自己遭受到王力宏的「gaslight」。

李發文「關於你提到自己活在恐懼、勒索和威脅之下，事實是相反的，依照我們看的心理師的專業分析，有清楚說明我才是長期遭受精神虐待、羞辱和被你情感操控（gaslight）的那個人，不是你，另外，心理師認為你有性成癮和自戀型人格」。

李還發文「如同心理師所說，你這次的發文就是屬於很典型的利用情緒操控(gaslighting)的方法— —試圖以一些不實或誇大／令人誤解的指控，讓被指控的人需要用盡所有的力氣和時間為自己辯解，然後注意力就會被轉移，被指控的人會因為被這樣指控而覺得很荒唐無助，一般會被你激怒，然後這時你就會利用這樣的反應來跟你的親友偽裝為受害者，引發他們的同情心，然後操控他們來加入你，一起霸淩你想霸淩的人。然後被指控的人就會身心疲累…沒有力氣和時間討論真正該討論的問題…你，就脫身了」。

奇美醫院成人精神科主任黃隆正對此則表示，李靚蕾描述王力宏對待她的方式，激怒她以塑造自己成為受害者，再動員家人一起攻擊她，基本上是一種人際情感的操弄，與心理學上所定義的煤氣燈效應略有不同。

這個名詞是出自知名的美國電影「煤氣燈（Gaslight）」，女主角英格麗褒曼更因此片拿到1945年的奧斯卡獎影后，片中描述丈夫試圖折磨妻子的心理、把她逼瘋，好遮掩自身的過去的犯行並謀奪妻子的財產，其中提到他利用房中的煤氣燈忽明忽暗，想要妻子相信自己精神異常、神智不清。由於影片迴響頗大、影響深遠，片名「Gaslight」原先指的是煤氣燈，逐漸被衍生出情感、精神操控的負面意義。

陳志金還提出「gaslighting（煤氣燈效應）」維基百科的解釋，「一種心理操縱的形式，其方法是一個人或一個團體隱秘地讓受害人逐漸開始懷疑自己，使他們質疑自己的記憶力、感知力或判斷力，其結果是導致受害者的認知失調和其他變化，例如低下的自我尊重。因為其使用否定、誤導、矛盾和錯誤資訊，煤氣燈效應使受害者心理上去穩定化以及使受害者不再相信她/他們原來的的信仰。在現實案例中的範圍，可以從虐待者否認先前發生過虐待事件，到虐待者意圖使受害者迷失方向的怪異事件的發生」