今冬至全台有雨！耶誕節冷氣團報到 最冷時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨4時29分紅外線色調強化雲圖顯示，熱帶低壓(原「雷伊」)的雲系接近中。雷達回波合成圖亦顯示，範圍寬廣的回波從台灣海峽移入。

吳德榮說，今晨因雲多、無「輻射冷卻」作用，低溫明顯回升。截至4：43平地最低氣溫為新竹(關西鎮)的14.9度；各地區平地最低氣溫則在16度左右：北部(新北鶯歌區、桃園大溪區)15.9度，中部(嘉義民雄鄉)15.6度，南部(高雄田寮區)15.9度，東部(花蓮萬榮鄉)15.8度。台北(南港區)16.3度。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日原「雷伊」殘餘的水氣為各地帶來降雨、局部地區有較大雨勢，應注意！各地區氣溫：北部16至23度，中部16至24度，南部16至25度，東部16至24度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明(22)日水氣東移，北部、東半部仍有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉；周四(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；周五(24日)白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。