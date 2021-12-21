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今冬至全台有雨！耶誕節冷氣團報到 最冷時間點曝光

今冬至全台有雨！耶誕節冷氣團報到 最冷時間點曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據最新模式模擬顯示，周五晚東北季風漸增強，北台轉雨；周六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；下周日、一(26、27日)氣溫降至最低。本報資料照片
根據最新模式模擬顯示，周五晚東北季風漸增強，北台轉雨；周六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；下周日、一(26、27日)氣溫降至最低。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨4時29分紅外線色調強化雲圖顯示，熱帶低壓(原「雷伊」)的雲系接近中。雷達回波合成圖亦顯示，範圍寬廣的回波從台灣海峽移入。

吳德榮說，今晨因雲多、無「輻射冷卻」作用，低溫明顯回升。截至4：43平地最低氣溫為新竹(關西鎮)的14.9度；各地區平地最低氣溫則在16度左右：北部(新北鶯歌區、桃園大溪區)15.9度，中部(嘉義民雄鄉)15.6度，南部(高雄田寮區)15.9度，東部(花蓮萬榮鄉)15.8度。台北(南港區)16.3度。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日原「雷伊」殘餘的水氣為各地帶來降雨、局部地區有較大雨勢，應注意！各地區氣溫：北部16至23度，中部16至24度，南部16至25度，東部16至24度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明(22)日水氣東移，北部、東半部仍有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉；周四(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；周五(24日)白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五晚東北季風漸增強，北台轉雨；周六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；下周日、一(26、27日)氣溫降至最低。而這波冷空氣的強度，各國模式最新(20日20時)模擬，皆為入冬以來最強的一波，並跨過「強烈大陸冷氣團」(氣象局≦12度)門檻，美(GFS)、日(JMA)模式甚至於達「寒流」(氣象局≦10度)的強度；不過，終究是6、7天後的模擬，各國模式會如何調整？仍不確定，應繼續觀察。

雷達回波合成圖顯示，範圍寬廣的回波從台灣海峽移入。圖/氣象局提供
雷達回波合成圖顯示，範圍寬廣的回波從台灣海峽移入。圖/氣象局提供

吳德榮 氣象局 雷伊

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