「0到6歲國家養」之後 原民部落教保中心反淪孤兒

台灣推動公共托育化政策，喊出「零到六歲國家跟你一起養」，卻有嚴重城鄉差距。地處偏遠的原民部落，沒有預算設立幼兒園，只能設立「部落互助式教保中心」。立委伍麗華指出，自從政府推出公共托育化政策，翻轉傳統幼兒園的補助方式，許多原有補助取消卻缺乏因應的配套措施。以原民部落互助式教保服務中心為例，因為非私立、公立、也非準公共化，許多補助拿不到、經費來源陷入困境。她要求原民會研擬「原住民族委員會社區及部落互助式教保服務中心獎助要點修正草案」，並廣邀全國部落互助式教保中心開專案會議。

立法院內政委員會昨邀原民會主委及客委會主委就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」進行專題報告，伍麗華針對「部落互助式教保中心」的困境質詢。她表示，收到部落互助式教保中心的陳情，14日召開協調會，邀請教育部和原民會派代表參加。她透露，目前部落互助式教保中心補助的餐費是36元，教育部代表聽到都非常訝異，認為「離事實太遙遠」。

伍麗華表示，協調會中暫定，原民部落互助式教保服務中心的人事費、代班費與資遣準備金，會依照勞基法原則、參採職場互助教保中心、沉浸式族語幼兒園等相關規定，研究補助額度。業務費部分，如果教保中心的課程與教材內容，是以族語文化的學習為中心，則依據原民會提供的學前族語扎根計畫提供獎勵措施。餐費的補助則根據食材費和交通費的調漲研議調整補助額度。

原民會也承諾，關於部落互助式教保中心的經費，將於教保中心工作的會議中，協調地方政府取得共識。原民會教文處處長楊正斌表示，目前全台有九個原民部落教保中心，每個教保中心的營業結構不同，目前正蒐集所有教保中心的資料，適度填補政策後轉換的經費空缺，讓教保中心回到原來的營運水準。他表示，原本的獎助要點就有行政裁量的空間，不需要修法便可填補經費空缺。