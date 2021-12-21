聽新聞
test
0:00 / 0:00

「0到6歲國家養」之後 原民部落教保中心反淪孤兒

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
原民部落教保中心是提供學前教育的重鎮。記者蕭雅娟／攝影
原民部落教保中心是提供學前教育的重鎮。記者蕭雅娟／攝影

台灣推動公共托育化政策，喊出「零到六歲國家跟你一起養」，卻有嚴重城鄉差距。地處偏遠的原民部落，沒有預算設立幼兒園，只能設立「部落互助式教保中心」。立委伍麗華指出，自從政府推出公共托育化政策，翻轉傳統幼兒園的補助方式，許多原有補助取消卻缺乏因應的配套措施。以原民部落互助式教保服務中心為例，因為非私立、公立、也非準公共化，許多補助拿不到、經費來源陷入困境。她要求原民會研擬「原住民族委員會社區及部落互助式教保服務中心獎助要點修正草案」，並廣邀全國部落互助式教保中心開專案會議。

立法院內政委員會昨邀原民會主委及客委會主委就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」進行專題報告，伍麗華針對「部落互助式教保中心」的困境質詢。她表示，收到部落互助式教保中心的陳情，14日召開協調會，邀請教育部和原民會派代表參加。她透露，目前部落互助式教保中心補助的餐費是36元，教育部代表聽到都非常訝異，認為「離事實太遙遠」。

伍麗華表示，協調會中暫定，原民部落互助式教保服務中心的人事費、代班費與資遣準備金，會依照勞基法原則、參採職場互助教保中心、沉浸式族語幼兒園等相關規定，研究補助額度。業務費部分，如果教保中心的課程與教材內容，是以族語文化的學習為中心，則依據原民會提供的學前族語扎根計畫提供獎勵措施。餐費的補助則根據食材費和交通費的調漲研議調整補助額度。

原民會也承諾，關於部落互助式教保中心的經費，將於教保中心工作的會議中，協調地方政府取得共識。原民會教文處處長楊正斌表示，目前全台有九個原民部落教保中心，每個教保中心的營業結構不同，目前正蒐集所有教保中心的資料，適度填補政策後轉換的經費空缺，讓教保中心回到原來的營運水準。他表示，原本的獎助要點就有行政裁量的空間，不需要修法便可填補經費空缺。

幼兒園 伍麗華 教育部

延伸閱讀

疫後旅遊新型態 原民會主委：歲時祭儀搭配部落旅遊

獨／公投「完封」還要封民眾提案自由？綠委擬修公投法

八八風災後部落劃為安全堪虞區 中央會同專家重啟複勘

影／屏東縣長接班說引議論 潘孟安今澄清是「接棒」

相關新聞

高鐵宜蘭站址惹議 交長：程序完整

高鐵延伸宜蘭綜合規畫報告還未完成，預計明年一月才送交通部核定，但針對爭議多時的宜蘭站址，交通部近日卻對外表示，綜規報告會...

入冬以來最強冷空氣周末報到 吳德榮：降雨今擴大

中央氣象局表示，今日東北季風稍減弱，各地天氣仍涼，南方雲系北移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖將轉為有局部短暫雨；明(2...

不到30歲 他靠自學ETF投資買下千萬房

身著筆挺西裝、臉上掛著細框眼鏡，今年29歲的「PG財經筆記」部落客、阿爾發金融科技公司財務顧問蔡至誠，氣質超齡、舉手投足一派沉穩。正如他的投資性格，素來講求「穩扎穩打」、一切從簡。

又有冷高壓南下 氣象專家曝入冬最冷時間點來了

今起到周三各地天氣類似，天氣風險公司博士彭啟明提醒，今午後開始將有更多水氣逐步接近，周三前全台都有降雨機會。周六聖誕節預...

高鐵宜蘭站址 掀程序不正義

爭議不斷的高鐵宜蘭站址，日前交通部提出縣政中心以南三五○公尺的「折衷案」，擬與台鐵宜蘭新站「平行共構」，獲地方共識後，昨...

元旦連假國道管制措施 高公局提醒這些事情要注意

元旦連假期間，預期國道將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人出門前應做好車輛檢查，避免發生故障，影響自身行程及安全；行經高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。