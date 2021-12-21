冬至吃南瓜、蓮藕等7種食物能開運 避免說這些話

隨著冬至將近，2021年接近尾聲，天氣也總算開始變冷起來。最近就有日本媒體，分享一些冬天的開運方法，讓人在寒冷的冬季裡頭，能給自己補充一些好運。

根據日本媒體「みのり」報導，日文漢字的「冬至（touji）」詞彙，其實正是由「湯治」讀音演變而來。且日文「柚子（yuzu）」的發音，又與「融通（yuuzuu）」類似。因此，在寒冷的冬天泡在加了柚子香氣的熱水裡，就可以驅除邪氣、招來好運。

另外，還有取日文「n」字尾發音的七種食材，稱為「冬之七草」。日本人相信在冬天吃冬之七草，可以帶來好運。這七種食物分別為：南瓜、蓮藕、紅蘿蔔、銀杏、金桔、寒天、烏龍麵。其中南瓜雖然是夏季產食物，然而由於好保存，因此可以跨越季節，成為冬天也能嚐到的佳餚。

南瓜雖然是夏季食物，但保存容易，因此在冬天也不難找到。圖片來源／ingimage

說到冬至當天，其實正是個開運的好日子，如果有什麼新的目標，但卻不知道該如何啟動，那麼把冬至當作起點是非常合適的。在那天說出自己的願望，或者以紙筆紀錄下來，都能夠強化運勢。不過相對地，如果在冬至時說了喪氣話，或者發牢騷及口出惡言，反而會讓自己的運勢下降。安穩地度過這一天，做好過冬的準備，才是最理想的。