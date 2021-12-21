2021退休力大調查：疫情趨動家教老師Hank轉型線上教學

一場疫情讓實體教學停擺，從事家教多年的理化老師Hank也不例外，他轉往線上教學平台發展，深入淺出地講解物理原理和數學公式，吸引來自各縣市學生報課，手邊學生最多有卅人。由於線上教學不受地點限制，打開電腦，拿著平版當白版，隔著視訊鏡頭就能搞定，暑假時還曾帶著家人邊環島邊教課，讓他直呼「線上教學回不去了！」

根據聯合報「2021退休力大調查」，疫情讓許多年輕人及早規畫財務，有四成的人於疫情期間居家上班。工作型態改變，考驗大家的應變力。

32歲的Hank考取教師證，曾在新竹市公立國中擔任代理老師，去年新學年度他開始以公費生身分攻讀資優教育研究所，課餘時間持續家教工作，今年年初透過線上平台學英文口説，沒想到疫情衝擊帶來人生轉機，讓他從平台的學生「升級」變老師。

Hank說，原本他使用的線上平台只有開放語言學習，後來得知開放升學補習，心想自己本就擅長國中理化、高中物理、數學等，今年六月決定加入平台老師行列，除了將原本家教學生轉來線上，也透過平台開拓許多外縣市的學生。

「幾乎都是家長主動來幫孩子接洽！」Hank在平台上以「Hank老師」為名進行教學。他觀察，因疫情無法出國、營隊紛紛取消，許多家長擔心孩子沒事做，開始幫忙尋覓線上家教，又以私校學生居多，替孩子「超前部署」先修新學年度課業。

線上教學不像實體家教得到指定地點，有網路就能隨時隨地上課。他說，以前趕家教怕遲到，得提前抓好車程，改線上教學後，「五分鐘前上線即可」。他暑假時帶父母環島，也不用向學生請假，白天遊山玩水、晚上家教賺錢，努力玩也努力工作。

不過，線上教學並非沒有缺點，Hank發現，線上教學方便，也能提供更豐富教材，但要克服訊號問題，也確實難掌握學生吸收程度，少部分學生不開鏡頭，到底有沒有認真聽課不得而知，他也曾抓包學生眼鏡鏡片反射畫面「同時瀏覽其他網站」。

Hank的學生從小學五年級到卅多歲都有，曾有家長替患有亞斯伯格症的孩子報名。他有特教背景，了解特殊生不易融入團體生活，較適合一對一教學，他教課不時穿插撲克牌魔術激起學生興趣，也主動關心學生生活狀況，如同導師般陪伴。

「線上教學已經是趨勢！」Hank也在教學時同步錄製螢幕，將影片上傳YOUTUBE頻道分享，是平台人氣老師之一。他認為，傳統面對面家教限制多，但線上教學相對自由，學生更有選擇老師的權利，需求將只增不減。

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從事家教多年的理化老師Hank因為疫情衝擊，今年六月轉往線上教學平台發展，手邊學生最多有卅人，是平台的人氣老師之一。

記者張裕珍／攝影 Hank的退休準備雷達圖 從事家教多年的理化老師Hank因為疫情衝擊，今年六月轉往線上教學平台發展，手邊學生最多有卅人，是平台的人氣老師之一。