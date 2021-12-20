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日本火山浮石 富貴角西北方海面覆蓋171萬平方公尺

中央社 / 高雄20日電
海委會持續監測日本火山浮石動態，最新在富貴角西北方、宜蘭大里東北方等處發現，其中富貴角西北方31浬處覆蓋範圍廣達171萬平方公尺，預估將朝台灣海峽移動。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
海委會持續監測日本火山浮石動態，最新在富貴角西北方、宜蘭大里東北方等處發現，其中富貴角西北方31浬處覆蓋範圍廣達171萬平方公尺，預估將朝台灣海峽移動。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

海委會持續監測日本火山浮石動態，最新在富貴角西北方、宜蘭大里東北方等處發現，其中富貴角西北方31浬處覆蓋範圍廣達171萬平方公尺，預估將朝台灣海峽移動。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海洋委員會持續監控火山浮石漂流動態，並每天發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，自19日上午11時到今天上午11時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到新北富貴角西北方21浬海面（約100平方公尺）、宜蘭大里東北方0.6浬海面（約500平方公尺）、富貴角西北方31浬海面（約171萬4952平方公尺）等處。

海委會並表示，今日新增富貴角西北方31浬海面上面積約171萬4952平方公尺之浮石，預估今、明兩日受潮流及季風影響，將向台灣海峽移動。

日本火山浮石 台灣海峽 宜蘭

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