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高捷黃線通過綜合規畫 市府拚明年動工

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國家發展委員會今天審議通過高雄捷運黃線（都會線）綜合規畫，建議行政院核定。圖／高雄捷運局提供
國家發展委員會今天審議通過高雄捷運黃線（都會線）綜合規畫，建議行政院核定。圖／高雄捷運局提供

國家發展委員會今天審議通過高雄捷運黃線（都會線）綜合規畫，建議行政院核定。黃線總長22.91公里，共有23站，總經費1442.37億元，市府力拚明年動工，117年底完工通車。黃線為地下化中運量捷運系統，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，轉乘點共有19處。

今天國發會召開第93次委員會，高雄市政府由副市長林欽榮率捷運局、財政局、交通局及都市發展局代表參加。捷運局局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集捷運路網。

林欽榮表示，陳其邁市長上任後，以2年時間拚4年市政精神全力推動高雄建設，除近期招商引資建構南台灣科技廊帶已有顯著成效外，並積極向中央爭取對高雄軌道建設的支持，在今天已獲得成果。

吳義隆表示，黃線是高雄都會區繼捷運紅線、橘線後的第3條地下捷運，且已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」。黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向的無縫運輸新階段。

捷運 高雄市

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