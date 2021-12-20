溫管法修法今啟動研商會 部會減碳權責不清挨轟踢皮球

環保署今舉辦首場「溫室氣體減量及管理法」草案研商會，環團、學者批評，草案未列各部會減碳權責，將導致互踢皮球，行政院永續會做為減碳主管機關，但開會次數貧乏，不足以承擔減碳重大任務。環保署說，未來擬一、兩個月開會一次，也會邀集各部會研商畫分權責。

「溫室氣體減量及管理法」將修法並更名為「氣候變遷因應法」，草案預告期截止，環保署本周將召開三場草案研商會，依序針對「總則及政府機關權責」、「減量對策及罰則」、「氣候變遷調適、教育宣導與獎勵及附則」等三面向，邀請專家學者、環團共同討論。

今天首場草案研商會，全場聚焦部會減碳權責分工不清問題。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，現行草案將行政院永續發展委員會做為主管機關，但過去一年來，永續會開會次數貧乏，更未明訂開會頻率，永續會委員組成雖納入社會團體，也沒有更清楚的角色。民間一直希望訂定「氣候會報」機制，依照「科技會報」重新分配權責及經費，加強各部會橫向連結。

蔡中岳說，現行草案也未明列各部會要負責的減碳項目，以禁售燃油機車、運具電動化時程為例，明明是溫室氣體減量的重要事項，長期以來經濟部、交通部「互踢皮球」，如果沒有辦法以條文明定各部會權責，根本無法落實減碳工作。

中研院經濟研究所研究員蕭代基說，過去擔任過兩屆行政院永續會委員，了解現行永續會編制根本無法達成減碳任務，因為沒有組織法、沒有員額，主委沒說要開會就不開會，這樣的組織能力「不足以承擔如此重大任務」，應參考「災害防救會報」，並設置氣候變遷委員會，仿造英國獨立機關，訂定國家階段減量目標或調適計畫。

環保署環管處長蔡玲儀表示，行政院永續會本來就有氣候變遷專案小組，未來面對相關議題將有密集分工，開會頻率勢必要調整，可能規畫一、兩個月開會一次，強化既有組織功能。

針對各部會權責，蔡玲儀說，每個部會都有要做的減碳、調適及減緩作為，一一寫入法條可能太繁雜，若各界仍希望母法要明訂，會再邀集各部會討論，現在初步規畫，不會訂定部會各自要做的工作，而是先盤點減碳主要工作項目，再畫分由哪些部會主責。

另外，台北市環保局指出，英國「商業、能源及產業策略部」也有主導減碳工作，如果台灣只靠環保署根本不會成功，如今淨零碳排議題已從環保面向擴及國家能源、產業轉型，建議中央主管機關除了環保署以外，可考量增加經濟部，並明定分工權責，以「雙主管」機關強化減碳力道。

對此，環保署表示，很多事確實還要再跟經濟部討論，會再繼續研商。