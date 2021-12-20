元旦連假國道管制措施 高公局提醒這些事情要注意

元旦連假期間，預期國道將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人出門前應做好車輛檢查，避免發生故障，影響自身行程及安全；行經高速公路如遇有事故處理車輛時，請多加禮讓，以提升事故排除效率，儘速恢復行車秩序。

高公局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺電、缺燃料等情形，可處600至1200元罰鍰。

高工局說，連假期間高速公路車流量大，如於壅塞路段發生事故，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故或散落物愈早排除，交通愈快暢通。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，汽車聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車等警號時，同車道前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速配合避讓。

高公局說，連假將以跨年及旅遊旅次為主，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局規劃了高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控、增加開放路肩及調整收費等交通疏導措施(高乘載管制及匝道封閉時段路段如附圖)，請民眾多加留意管制時段並配合。