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會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

影／蘇貞昌視察桃機防疫措施 大讚第一線努力非常到位

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
今日行政院長蘇貞昌（前排左二）為視察桃機春節防疫措施，在交通部長王國材（前排左一）及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中陪同下，前往桃園機場第二航廈D5入境長廊外聽取各單位簡報。記者季相儒／攝影
今日行政院長蘇貞昌（前排左二）為視察桃機春節防疫措施，在交通部長王國材（前排左一）及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中陪同下，前往桃園機場第二航廈D5入境長廊外聽取各單位簡報。記者季相儒／攝影

新冠肺炎疫情在國際間仍持續升溫，因應農曆春節即將到來，將有許多國人搭機返台，行政院長蘇貞昌今日特別前往桃園國際機場視察，視察結束後蘇貞昌除了肯定桃機防疫工作的落實，更感謝第一線工作同仁的努力，也請回國旅客配合體諒，一起做好國境防疫工作。

蘇貞昌今日下午在交通部長王國材及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等陪同下視察桃園國際機場，他在視察前接受聯訪時表示，農曆春節就要到來，會有愈來愈多的旅客返台，第一波高潮從今天開始，政府已做好各項因應準備。他特別來給第一線為防疫工作盡心盡力的同仁加油打氣，也藉機呼籲國人同胞，在春節大家多很多機會相聚，一定要特別注意指揮中心的防疫規範要求。

行政院長蘇貞昌首先前往第二航廈D5入境長廊外聽取各單位簡報，視察入境旅客動線區隔、檢疫站及發燒篩檢站的作業，並前往入境大廳以及深喉唾液採檢處了解實際作業情形。

蘇貞昌結束視察後提到，更肯定桃園機場防疫工作非常辛苦，做得非常徹底，要求都很到位，也可看出相關準備都已充足，動線規劃區隔良好。

蘇貞昌特別說，視察時有最新的航班抵達，100多名旅客在一個小時左右都已坐上防疫計程車，包括等待行李清消的30分鐘，相當不簡單，他更肯定桃園機場相關同仁在第一線的努力，希望旅客都能體諒工作人員的辛苦，同時配合防疫要求。

蘇貞昌指出，目前整體來說，台灣的社區及全國是安全的，但國外因為疫情上升4％，所以政府要更緊張，更嚴陣以待，也拜託回國的旅客能夠體諒，基於保護自己、家人與整個國家，回鄉不忘防疫，請配合防疫要求，做好才能安全。

蘇貞昌最後表示，肯定及感謝所有第一線工作同仁的辛苦努力，也請大家繼續加油，因為更辛苦的工作接著就要到來，請大家一起做好國境的防疫工作。

桃園機場 蘇貞昌

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