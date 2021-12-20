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2021退休力大調查：健身教練呂祥維線上傳授伸展解痠痛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
談及疫情期間授課的困難處，健身教練呂祥維分享，他自己透過視訊鏡頭檢測學生狀況，但從原本的3D視角改成2D，有些角度不容易發現。記者江婉儀／攝影
談及疫情期間授課的困難處，健身教練呂祥維分享，他自己透過視訊鏡頭檢測學生狀況，但從原本的3D視角改成2D，有些角度不容易發現。記者江婉儀／攝影

許多人因疫情居家上班，身體機能跟體力也下降。健身教練呂祥維也因減班休息，在家休息一陣子，發現體力下降，決定在家自行肌力訓練，也一個人到公司進行重量訓練。後來因為不少學生反映體力下降，身體變差等，於是他開始幫忙規畫課程，幫助學生維持運動習慣。

根據聯合報「2021退休力大調查」，健康力是所有退休準備的「粽子頭」，在健康準備取得高分，通常其他面向的分數也有一定水準。但疫情期間，過去認為對健康有益的方法都因人際阻隔受到挑戰，必須找到新方法。

呂祥維分享，疫情開始後，過了3周就發現體力下降，主要是沒有出門也沒有做其他事，最多只有休息、睡覺、打公文，健身教練原本是勞動型工作，突然要一直打報表做企畫，變成上班族，讓他開始痠痛上身，例如坐太久看著電腦打字導致肩膀痠痛。

呂祥維運用自己的專業知識，以滾筒、彈力帶等較簡單的器材，藉由按摩伸展肌肉跟肌力訓練，喚醒肌肉群，他也根據自己的痠痛狀況，著重臀部跟肩關節的伸展，避免因為坐在電腦桌前太久，臀部肌肉鬆弛，造成腰部痠痛。長時間看電腦和手機，也會容易駝背、姿勢不良，肩關節適度伸展也可減緩不適。

疫情爆發後一個月，呂祥維在社群軟體陸續收到朋友或運動選手訊息，多是抱怨居家生活無聊，找不到事情做，或是看影片運動無法滿足運動強度。呂祥維說，他每周一固定開課，讓學生或有興趣的民眾聽課，主要內容為核心肌群跟伸展運動，讓全身都能運動到。

至於運動選手，因為訓練內容跟強度與一般人不同，呂祥維參考國外課程，以腿部訓練為主，彌補選手因為疫情無法進行全方位訓練的狀況。

但呂祥維分享，線上課程也有一些困難要克服，他透過視訊鏡頭檢測學生狀況，但從原本的3D視角改成2D，有些角度不容易發現，也因為在家裡運動，無法跑跳怕吵到鄰居；有人想要加強運動強度，又因為家中都是瓷磚地板，穿拖鞋運動一不小心就會跌倒，萬一有狀況發生，教練也無法在線上給予援助。

●聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫，評估自己的老後準備有那些優勢與不足。

 https://pse.is/3uraub

健身教練呂祥維的退休準備雷達圖。 圖／六種動物測驗你的退休力
健身教練呂祥維的退休準備雷達圖。 圖／六種動物測驗你的退休力
健身教練呂祥維分享自己因減班在家休息一陣子，發現體力有下降，決定在家自己進行肌力訓練。記者江婉儀／攝影
健身教練呂祥維分享自己因減班在家休息一陣子，發現體力有下降，決定在家自己進行肌力訓練。記者江婉儀／攝影
談及疫情期間授課的困難處，健身教練呂祥維分享，他自己透過視訊鏡頭檢測學生狀況，但從原本的3D視角改成2D，有些角度不容易發現。記者江婉儀／攝影
談及疫情期間授課的困難處，健身教練呂祥維分享，他自己透過視訊鏡頭檢測學生狀況，但從原本的3D視角改成2D，有些角度不容易發現。記者江婉儀／攝影
健身教練呂祥維的退休準備代表動物是翩翩蝴蝶。圖／六種動物測驗你的退休力
健身教練呂祥維的退休準備代表動物是翩翩蝴蝶。圖／六種動物測驗你的退休力

疫情 健身

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