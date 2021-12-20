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春節國外返鄉需求 花蓮慈濟醫院設計行動防疫採檢車

中央社 / 花蓮縣20日電
因應春節國外返鄉人潮，花蓮慈濟醫院承擔防疫旅館採檢作業，將9人座廂型車改良成「行動防疫採檢車」。記者陳嘉寧／攝影
因應春節國外返鄉人潮，花蓮慈濟醫院承擔防疫旅館採檢作業，將9人座廂型車改良成「行動防疫採檢車」。記者陳嘉寧／攝影

因應春節國外返鄉人潮，花蓮慈濟醫院承擔防疫旅館採檢作業，將9人座廂型車改良成「行動防疫採檢車」，今天首次出動至3家防疫旅館，為隔離期滿的民眾採檢，安全又快速。

看似普通的9人座廂型車，拉開車門，搖身一變為「行動防疫採檢車」。透明壓克力面板，上下四周緊實密封，採檢手套、酒精、採檢棒出入口、擴音器等設備一應俱全。

根據花蓮慈濟醫院新聞稿，感染管理控制室組長江惠莉表示，負責採檢的醫護團隊，在車內隔著密封的壓克力板，就能為民眾採檢，並以車內循環的方式，完全阻隔內與外，且檢體棒出入口特別設計雙層膜，確保內外不相通，阻隔暴露的機會。

感染管理控制室主任黃妙慧指出，花東的地形較為狹長，防疫旅館相距的位置都很遠，所以希望最短時間之內，可以做最大限度的採檢；而行動防疫採檢車的設計，可以避免在不同的防疫旅館間，採檢人員與器械的上、下車頻繁搬動外，採檢完畢，採檢車就可以離開，不僅縮短作業時間，同時也可以保障負責開採檢車的司機、護理師以及醫師，不會直接觸碰到採檢者的環境，讓整個過程順暢又安全。

負責團隊設計實體化的工務室高專曾繁介說，團隊在短短一週就改裝完成，總花費不到新台幣2萬元。選擇9人座廂型車是因為空間大小適合容納採檢團隊，也沿襲之前採檢隔板的做法，以塑膠材料、壓克力板來做隔離，車內外也裝上麥克風與喇叭，方便溝通，改裝材料都很容易取得，各家醫院都有能力來製作採檢車。

花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅表示，行動防疫採檢車不僅移動方便，採檢的醫護團隊也不用一直更換防護裝備，不僅讓採檢作業更快速，還能減少接觸、保護醫護團隊，讓他們更放心，若是過年期間遇到大量採檢，既便利又快速。

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