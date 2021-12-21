「磅」然心動的美味蛋糕禮盒！竟是這群「高年級生」手作的款待

▲「OLD YES照顧咖啡館」推出美味磅蛋糕禮盒。 圖／老五老基金會提供

退休後如何打造精彩第二人生?55歲，在職場已是資深前輩，但是在這間與眾不同的咖啡廳，55歲是謀職的最低門檻，超過70歲的熟齡就業者大有人在。

推開「OLD YES照顧咖啡館」的木質大門，迎面可以看見「熟齡姐姐」親切的笑臉。他們當中已經退休的志工，也有高齡就業人士，彼此最大的共同點是：他們的年紀都很大了，看起來卻仍充滿陽光活力！

▲「OLD YES照顧咖啡館」的熟齡工作人員，看起來充滿陽光活力。 圖／老五老基金會提供

為了幫助長輩活躍老化，長期從事老人照顧服務的「老五老基金會」在3年多前成立「OLD YES照顧咖啡館」，一方面提供長者就業、學習的機會，另外一方面也結合基金會的「哈老農場」，把農場採用自然方式耕種的食材實地運用在餐飲上，提供「從土地到餐桌」的安心餐飲。同時打造多元空間，由社工人員駐點提供照顧相關資訊，不定期舉辦講座，提供熟齡人士交流的管道，為長壽時代開創產業新商機、照顧新價值和人才新機會！

▲專業老師分解步驟、多方訓練，傳授長輩簡易的咖啡鋪花技巧。 圖／老五老基金會提供

「年紀這麼大，還來端盤子，會不會把盤子打破?」這是外界許多人對熟齡就業者的質疑。但是「OLD YES照顧咖啡館」打造一個包容的工作場域，透過基金會專業老師的指導，仔細地分解步驟、多方訓練，他們漸漸發現，「原來我可以做的事情還有很多！」針對一些較高難度的技巧，如：咖啡拉花，老師也會用簡易的舖花來取代，更鼓勵長輩在練習的過程中邀請親友來探班，讓家人可以喝到他們親手製作的舖花咖啡，加強長輩們的成就感。對這群「高年級生」來說，「OLD YES照顧咖啡館」不只是一個工作場域，更是一個像「家」一樣溫暖的地方，而且這間咖啡館有魔力，可以讓人「越活越年輕」。

▲咖啡館的「熟齡姐姐」秉持媽媽的心，用心製作每一道餐點。 圖／老五老基金會提供

年紀大的確有其限制，但是也有相對的優勢。這群長輩秉持為人父母的心，用心製作每一道餐點，每一個原料都講究健康，每一道程序都不馬虎，期望能夠讓顧客吃到真材實料、手工製作的健康點心，讓每一位客人來到咖啡館，都能享受到「被照顧」的感覺。

▲OLD YES好棒磅蛋糕全程手工製作。 圖／老五老基金會提供

今年面對疫情衝擊，咖啡館的生意受到波及，突如其來的挑戰更激發這群熟齡人士的創意和決心，他們主動發想，製作精巧的聖誕餅乾，並且把咖啡館原本販售的手工磅蛋糕、咖啡掛耳包製作成禮盒，讓更多人都能吃到這份健康的美味日常。

▲OLD YES好棒磅蛋糕特選品質穩定的紅蛋，無化學添加。 圖／老五老基金會提供

OLD YES好棒磅蛋糕特選品質穩定的紅蛋，無化學添加，自然打發，全程手工製作，用的是心意也是體力，每日產量有限，更顯珍貴獨特，搭配精選咖啡掛耳包，馥郁的蛋香、極致溫潤的口感，加上咖啡的香氣，每一口都讓人「磅」然心動！

▲現在就訂購「OLD YES照顧咖啡館」禮盒，送給親朋好友一份「手作的款待」。 圖／老五老基金會提供

過年時節，不妨透過自然、安心的美味來傳遞最深的祝福，把這份「手作的款待」與親朋好友分享，也給予這群「不老戰隊」最實際的鼓勵。

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