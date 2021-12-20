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冬至湯圓貼門口是惡作劇？長輩解密：謝門神、招財習俗

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮富寮社區今天號召長輩搓湯圓、煮湯圓也吃湯圓，眾人一起迎接冬至。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮富寮社區今天號召長輩搓湯圓、煮湯圓也吃湯圓，眾人一起迎接冬至。記者賴香珊／攝影

明天就是「冬至」，不少民眾會吃湯圓過節，南投縣草屯鎮富寮社區今天號召長輩搓湯圓、煮湯圓也吃湯圓，過程中像惡作劇般的，竟將2顆湯圓黏在大門口，富寮社區協會理事長陳國大解釋，這是傳統習俗，用來感謝門神，並招來財神。

富寮社區發展協會指出，冬至是親人團聚祭祖的日子，不僅拜拜用湯圓，也會聚在一起吃，象徵團圓、圓滿、平安添歲，該社區也因此每年號召關懷據點長輩依循傳統動手揉粿漿，再將粿漿撕成小塊並搓圓，最後煮成甜、鹹湯圓共同享用。

而明天就要迎來冬至，富寮里關懷據點逾40名長輩今天齊聚一堂，開心動心搓湯圓、煮湯圓，但眾人品嘗湯圓時，卻有長輩從碗裡撈出2顆煮熟的湯圓，說是要謝神、招財，隨後猶如惡作劇般的，將湯圓黏上社區中心大門口的門柱兩側。

富寮社區協會理事長陳國大則解釋，門口貼湯圓並非惡作劇，而是傳統習俗，因各家戶冬至會煮湯圓拜祖先，為了犒賞並感謝終年堅守崗位的門神，便透過貼湯圓來表達感謝；同時也有招財涵義，希望湯圓香氣能吸引財神爺將財氣帶入家中。

此外，陳也帶著長輩們重溫跟冬至有關的俚語，像是「冬節圓食的燒燒閣甜甜，阿公阿嬤洗碗箸，拜神先用紅圓，準備好過年」，還有猶如天氣預測的「冬至黑，過年疏；冬至疏，過年黑」意指，冬至當天若下雨，過年就會是晴天。

陳也與長輩用俚語「冬至在月頭，要冷在年底；冬至在月尾，要冷在正月；冬至在月中，無雪也沒霜」推斷農曆過年的天氣，陳說，今年冬至是農曆11月18日，所以是在「月中」，按俚語判斷，過年應是好天氣，正確與否就待過年時驗證。

南投縣草屯鎮富寮社區長輩像惡作劇般的將湯圓黏在大門口，經了解是傳統習俗，用來感謝門神，並招來財神。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮富寮社區長輩像惡作劇般的將湯圓黏在大門口，經了解是傳統習俗，用來感謝門神，並招來財神。記者賴香珊／攝影

湯圓 冬至

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