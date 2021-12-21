讓愛不冬眠 幫助長輩過好年

社福團體呼籲民眾分享愛心 響應「加減新生活-銀齡新生活」

明年的農曆新年相較前幾年提早許多，在歲末年終之際，社福團體加緊腳步投入服務，盼望支持受照顧的長輩和家屬們，安心過個好年。長期投入老人照顧的天主教中華聖母基金會、弘道基金會、屏東基督教醫院及一粒麥子基金會等四家社福團體特別呼籲民眾以溫暖的愛心共同響應四個團體與7-ELEVEN所攜手發起的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，在門市投下零錢，或使用手機OPEN POINT APP線上捐款，支持公益團體能夠在社區中持續為長輩提供照顧、為家屬提供支持，特別在後疫情時期，持續照顧需扶助的長者、支持照顧長者的家屬們，讓愛不冬眠。

演藝圈眾多名人包括黃子佼、林美秀、蘇晏霈等，以及本屆奧運金銀牌得主-舉重女神郭婞淳、鞍馬王子李智凱，都紛紛在社群上發文響應「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，希望大家重視偏鄉、資源較不足的地區的長輩需求，從餐食服務、居住修繕、樂齡運動、生活照顧與延緩失能等各方面著手，讓長輩們好好生活、好好過冬。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，年關將近，年節氛圍也逐漸濃厚，基金會除持續在花東偏鄉及都會偏區投入長者生活照顧外，基金會也特別針對需扶助長者的環境改善和關懷支持等層面加強服務，諸如房屋及居住環境修繕、生活物資提供等，而這些服務都需要社會大眾以實際的行動來支持服務的推動，一起幫助需要照顧的長者過個好年。

歲末年終，社福團體為偏鄉的長輩們送上物資與餐食，幫助他們過好年。 圖／一粒麥子基金會 提供

一粒麥子基金會「送餐便利屋」為長輩用心修繕打造居住環境

一粒麥子基金會在送餐服務中看見許多偏遠地區的長輩，生活環境需要修繕，但苦於無力自行維修，且難以請到維修人員，因此成立「送餐便利屋」服務，以具有水電、木工、鐵工專長的人員到長輩家中進行簡易修繕與安全檢查，今年在花蓮已累積超過六十餘件修繕案。一位住在花蓮縣、台東縣交界的長輩，因為家中靠近海邊，廚房的燈具生鏽損壞，導致廚房和走道都是暗的，再加上長輩經濟辛苦，一直無法請人維修，一粒麥子基金的修繕人員潘大哥提到：「廚房是長輩每天都會使用的空間，光線不足對長輩有潛在的危險，要立即解決。」在一粒麥子基金會人員巧手修繕下，黑暗的室內空間重現光明，減少長輩生活的危險因子。另一位住在花蓮縣富里鄉的長輩，紗窗已破損很久，也因經濟困難法叫修，潘大哥前往修復後，長輩高興得眼眶都紅了，長輩說：「晚上不用再趕蚊子了！」潘大哥也特別提到，水電修繕可能對多數人不難，但長輩自行修繕不但困難且有潛在危險，偏遠地方又難叫到水電，「不要說叫水電，有時我們一天可能就只能為一位長輩修繕！因為有些長輩真的住得太偏遠了！」而潘大哥最高興的就是為長輩服務後，長輩感受到「自己被照顧」的安全感，而前往修繕同時，送餐便利屋也可以順道為長輩帶去生活物資、關懷長輩需要，多方靈活地配合偏鄉長輩的生活需要來服務。

一粒麥子基金除了為偏鄉的長輩送餐、備餐，還做簡單的居家修繕。 圖／一粒麥子基金會 提供

弘道基金會幫助長輩在家也能運動、打造健康樂活銀髮人生

弘道老人福利基金會發現，許多長輩因為疾病或心理因素，退回家中，變成了不愛運動、不喜歡與人互動的「宅老人」，習慣關在家裡，長久下來造成身體各方面功能退化，在7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持下，弘道基金會針對比較不容易走出門的長輩，導入「居家趣味運動」，透過培育弘道志工與居家服務的「照顧秘書」，幫助弱勢失能長輩在家中也能有系統地培養規律的運動習慣，藉由協助長輩設立生活小目標，讓無法外出的長輩有動力持續運動，像是走去市場買菜或手可以舉高拿東西等，以增加運動與生活的連結，藉此也同步提升長輩與人互動的頻率，達到延緩失能、退化的效果。弘道基金會分享，如84歲奶奶靠「居家趣味運動」脫離拐杖，並重拾跳舞興趣和先生一起跳恰恰；80歲中風爺爺在志工陪伴「居家趣味運動」三個月後，更練回肌力讓手腳有力不再打破杯子，此外參與「居家趣味運動」的弱勢失能宅老人，更有九成以上長者身體機能跟體力都變好，而且會想要一直保持運動。

弘道老人福利基金會提供志工，協助羅爺爺運用彈力球的抓舉，讓手部恢復力。 圖／一粒麥子基金會 提供

天主教中華聖母基金會看重長輩需要 將服務「客製化」整合照顧

天主教中華聖母基金會長年深耕嘉義，為嘉義地區獨居、老老家庭，甚至移動不便、備餐困難的長輩及家庭，將熱騰騰的餐點送至長輩家中，送餐員還會給予暖心關懷，確保長輩們生心理穩定，社工也會針對長輩的需求，提供「客製化」的照顧服務。高齡92歲的阿文爺爺與阿梅奶奶育有五位子女，倆老與兒子小凱、小政同住，還有一位兒子長住在照護機構裡接受精神治療。小凱多年前罹患中度憂鬱症後就足不出戶，而小政是一位重度智能障礙者，每天爺爺都會騎車載著已年過半百的小政到鄰近的日間照顧中心上課，下午接回家後再幫兒子洗澡；為了減省開支，日常的餐食奶奶都簡單料理，或是搭配罐頭。「不管孩子幾歲，始終是父母放不下的心頭肉…」這條沉重的照顧之路走了20多年，為了孩子，年邁父母從不喊苦，白髮蒼蒼的倆老，膝蓋都退化且不時痠痛，甚至常跌倒，奶奶又患有心臟病，平時稍微走動、做家務都會很喘，為了可以減少奶奶準備餐食的辛苦，基金會媒合7-ELEVEN送餐服務，每日志工將熱騰騰的餐點於午晚時段送到家、不定期提供物資，關心長輩生活狀況，減輕照顧壓力。

「銀齡新生活」公益募款計畫，希望社會大眾的愛心溫暖讓長輩展開笑顏 、好好生活。 圖／一粒麥子基金會 提供

屏東基督教醫院維持長輩身動、腦動，為長輩預防及延緩失能

屏東基督教醫院於屏東縣三地門鄉成立的「地磨兒生活機能中心」，是特別為在地的健康及亞健康的長輩提供體適能、腦適能健促服務，以實現在地健康老化的目標。今年在疫情升溫、服務據點暫停服務之際，仍透過在地社群連結力量持續以虛實並進的方式維持長輩的身動、腦動活動。不過，當疫情趨緩、機能中心重新開放之後，中心人員發現，經歷過去數個月關在家中的生活，許多長輩仍出現現實認知混亂、行動能力低下等程度不一的退化情況。為了延緩退化，物理治療師、職能治療師設計調整訓練課程，讓長輩重新拾回原本培養出來的運動習慣。除此之外，屏基今年更與霧臺鄉原住民族長期照顧關懷協會合作，將地磨兒生活機能中心的服務經驗及專業帶至霧臺鄉，以原民文化為基底，成立霧臺鄉生活機能中心。即使在抗疫時代，仍持續將預防延緩失能的服務從居家到社區帶進原鄉生活，致力造福更多原鄉長輩。

APP線上捐款 讓愛不冬眠

弘道基金會、天主教中華聖母基金會、屏東基督教醫院、一粒麥子基金會等四家公益團體雖然服務面向、區域不同，但是都全力在第一線投入長者服務，特別是從長者最基本但卻又最重要的「生活」和「健康」的層面切入，無論是日常生活的關懷、弱勢長輩的生活協助，失能、失智長者的照顧和家屬的支持等，都深受在地民眾熟悉和信賴。特別是時近歲末，再加上今年年中的疫情衝擊，雖然公益團體的服務夥伴們加快了服務的腳步，但是，服務推動所需的經費，實在需要社會大眾愛心資源的支持，今年四家公益團體與7-ELEVEN攜手，發起了「把愛找回來：加減新生活、銀齡新生活」公益募款計畫，民眾除了在7-ELEVEN投下零錢，更可以利用今年推出的「OPEN POINT APP 慈善捐款」功能，動動手指即可單筆或定期定額捐款響應公益，在寒冷的冬天裡，請大家一起分享小小的愛心，點起大大的溫暖，讓愛不冬眠，幫助公益團體在疫情復甦的過程中，能夠持續以優質的服務，照顧需要扶助的長者和家屬。

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