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食藥署抽驗冬令食品 湯圓、酸菜檢出防腐劑超標

中央社 / 台北20日電
明天就是冬至，衛福部食藥署抽驗冬季時令食品，其中有酸菜與湯圓各1件檢出防腐劑超標，另有1件五香豆干含不得殘留的過氧化氫，皆開罰新台幣3萬元。 圖／ingimage
明天就是冬至，衛福部食藥署抽驗冬季時令食品，其中有酸菜與湯圓各1件檢出防腐劑超標，另有1件五香豆干含不得殘留的過氧化氫，皆開罰新台幣3萬元。 圖／ingimage

明天就是冬至，衛福部食藥署抽驗冬季時令食品，其中有酸菜與湯圓各1件檢出防腐劑超標，另有1件五香豆干含不得殘留的過氧化氫，皆開罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布「110年節慶時令食品稽查抽驗專案-冬季時令食品」計畫，責成各縣市衛生局，共完成643件食品抽驗，其中有3件食品不符規定。

食藥署表示，台中市大甲區的「小徐湯圓」販售的湯圓，檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.2克，超過每公斤1克的限量標準。

南投縣名間鄉的「九龍窯仔雞」抽驗的酸菜，遭檢出防腐劑苯甲酸每公斤1.1克，超過每公斤0.6克的限量標準，而酸菜來源廠商為雲林縣的「柯和易行」。

此外，南投縣南投市第三市場的「阿文哥海鮮攤」販售的五香豆干，遭檢出含不得殘留的過氧化氫，來源廠商為雲林縣的「品冠商行」。

食藥署表示，食品業者使用食品添加物不符規定，依法可罰3萬至300萬元，上述案件已個別開罰3萬元。

食藥署也提醒民眾，市售湯圓、配料及冬令進補食品種類繁多，應選擇信譽良好的商家購買，且湯圓多為糯米製成，腸胃功能不佳者不宜過量食用。

湯圓 抽驗 食藥署

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