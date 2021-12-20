「好釋+1」限時2天 家樂福打卡活動挺鳳梨釋迦農民

臺東鳳梨釋迦正值產季大出，但今年受到外力影響外銷受阻，行政院農業委員會農糧署與臺東縣政府攜手推廣鳳梨釋迦，並邀請好事代表賈永婕來站台，鼓勵民眾採買蔬果時別忘了多拿一顆釋迦「好釋+1」，幫助農民也可以享受香甜水果的營養美味。

家樂福持續和在地農業站一陣線，也於通路響應推廣，預告將在12月25日、26日於全國100家量販和超市推出「好釋+1」活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的臺東鳳梨釋迦乙顆，與民眾一起「粒挺釋迦農，享好釋做好事」。