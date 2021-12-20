「好釋+1」限時2天 家樂福打卡活動挺鳳梨釋迦農民
臺東鳳梨釋迦正值產季大出，但今年受到外力影響外銷受阻，行政院農業委員會農糧署與臺東縣政府攜手推廣鳳梨釋迦，並邀請好事代表賈永婕來站台，鼓勵民眾採買蔬果時別忘了多拿一顆釋迦「好釋+1」，幫助農民也可以享受香甜水果的營養美味。
家樂福持續和在地農業站一陣線，也於通路響應推廣，預告將在12月25日、26日於全國100家量販和超市推出「好釋+1」活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的臺東鳳梨釋迦乙顆，與民眾一起「粒挺釋迦農，享好釋做好事」。
行政院農業委員會農糧署署長胡忠一表示：「食當季果就是最健康的養生之道，鳳梨釋迦12月正值產季，媲美蘋果的營養、融合鳳梨的香酸，還有釋迦的蜜甜，也是全世界產值產量皆屬第一的鳳梨釋迦，是台灣人必嘗的美味果。」此次內銷市場的推廣，除了讓國人認識鳳梨釋迦的營養和美味，進而購買品嘗外，農委會也同步拓展其他的外銷管道，以及輔導強化果物加工產業，這些政策除了能幫助農民，也希望能讓更多國家或地區品嚐到台灣優質的果物，看見台灣農產品的美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言