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「好釋+1」限時2天 家樂福打卡活動挺鳳梨釋迦農民

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
臺東縣長饒慶鈴邀請全民「接粒挺釋迦。」圖／家樂福提供
臺東縣長饒慶鈴邀請全民「接粒挺釋迦。」圖／家樂福提供

臺東鳳梨釋迦正值產季大出，但今年受到外力影響外銷受阻，行政院農業委員會農糧署與臺東縣政府攜手推廣鳳梨釋迦，並邀請好事代表賈永婕來站台，鼓勵民眾採買蔬果時別忘了多拿一顆釋迦「好釋+1」，幫助農民也可以享受香甜水果的營養美味。

家樂福持續和在地農業站一陣線，也於通路響應推廣，預告將在12月25日、26日於全國100家量販和超市推出「好釋+1」活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的臺東鳳梨釋迦乙顆，與民眾一起「粒挺釋迦農，享好釋做好事」。

行政院農業委員會農糧署署長胡忠一表示：「食當季果就是最健康的養生之道，鳳梨釋迦12月正值產季，媲美蘋果的營養、融合鳳梨的香酸，還有釋迦的蜜甜，也是全世界產值產量皆屬第一的鳳梨釋迦，是台灣人必嘗的美味果。」此次內銷市場的推廣，除了讓國人認識鳳梨釋迦的營養和美味，進而購買品嘗外，農委會也同步拓展其他的外銷管道，以及輔導強化果物加工產業，這些政策除了能幫助農民，也希望能讓更多國家或地區品嚐到台灣優質的果物，看見台灣農產品的美好。

家樂福12月25日、26日於全國100家量販和超市推出「好釋+1」活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的臺東鳳梨釋迦乙顆。圖／家樂福提供
家樂福12月25日、26日於全國100家量販和超市推出「好釋+1」活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的臺東鳳梨釋迦乙顆。圖／家樂福提供
防疫女神賈永婕，以自身的力量為第一線生產的釋迦農站台。圖／家樂福提供
防疫女神賈永婕，以自身的力量為第一線生產的釋迦農站台。圖／家樂福提供
行政院農業委員會農糧署、臺東縣政府與家樂福一同推廣鳳梨釋迦。圖／家樂福提供
行政院農業委員會農糧署、臺東縣政府與家樂福一同推廣鳳梨釋迦。圖／家樂福提供

鳳梨釋迦 行政院 農民

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