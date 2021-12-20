又有冷高壓南下 氣象專家曝入冬最冷時間點來了

今起到周三各地天氣類似，天氣風險公司博士彭啟明提醒，今午後開始將有更多水氣逐步接近，周三前全台都有降雨機會。周六聖誕節預期有一波冷高壓南下，是今年入冬以來最強的一波冷空氣，下周一、二是最冷的時間點，空曠地區低溫十度以下，冷得很有感。

彭啟明表示，今天到周三的天氣都很類似，維持偏弱東北風，溫度較周末略回溫一些，北部約17至22度，西半部雲量較多，中部18至23度，南部19至25度，東半部16至23度。

彭啟明提醒，要留意雷伊颱風今天逐步接近海南，隨後往廣東南方海域接近，過去雷伊颱風接近菲律賓南部到南海，曾兩度增強為強烈颱風，目前已經降為中度颱風，從南海北邊的海溫較低，動力條件也不佳，將持續減弱，可能在南海北部，接近廣東到台灣海峽南方海域就會很快從颱風轉為熱帶性低氣壓後逐步消散。

彭啟明說，雷伊颱風的水氣，過去兩天已經逐漸接近台灣附近，一開始是以中層的水氣傳送為主，今天午後開始，將會有更多水氣逐步接近，全台都有降雨機會，預期影響到周三，這應該是西半部，尤其中南部入冬以來有較多降雨的一波。

彭啟明提醒，農漁民多留意，這三天外出務必要戴上雨具，各地很容易有陣雨發生。颱風屬於較暖濕的水氣，配合東北風，會有些交互作用，北部東半部降雨較多持續時間較長，可能延續到周四、周五迎風面的降雨，而中南部周四就會緩和轉多雲到晴的天氣。

彭啟明說，周末預期有一波強冷高壓南下，周六周日是逐漸降溫的過程，最低溫點可能落在下周一二，這波冷空氣的強度很有機會是今年入冬以來影響台灣到目前為止最強的一波冷空氣，空曠地區有機會跌到十度以下，台北市標準測站也有機會到10至12度間，各地也會顯著的降溫，會冷得相當有感。