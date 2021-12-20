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東元醫院啟用全國首個醫服智能櫃 能24小時提供服務

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東元醫院推出全國第一個醫服智能櫃，能夠提供24小時的病歷申請及取件服務。圖／縣府提供
東元醫院推出全國第一個醫服智能櫃，能夠提供24小時的病歷申請及取件服務。圖／縣府提供

新竹縣東元醫院與工研院及瑞得康公司合作，推出全國第一個「醫服智能櫃」，能夠24小時提供服務，讓民眾申請病歷及虛擬健保卡自動取件，減少排隊時間，還在LINE上推出線上保險理賠試算服務「醫起付LINE@」，方便民眾自主選擇理想的治療方案，讓醫療朝智慧化發展。

東元醫院院長黃忠山表示，這是以科技取代部分醫療行政，讓醫護人力能專注投入臨床照護，民眾能夠運用「醫服智能櫃」，24小時都能隨時申請病歷，病患或家屬不用特地請假在上班時間前來，只要使用虛擬健保卡QRcode或實體健保卡插卡就能自動取件，還可即時查詢進度及使用線上支付。

工研院也為東元醫院開發LINE線上保險理賠金試算服務，民眾透過手機Line加入「醫起付line@」，依照步驟上傳保險理賠試算所需文件、保單面頁、診斷證明書、收據，就能利用AI進行演算，告知使用者理賠金試算範圍。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑就說明，藉由透明的理賠資訊，病患或家屬就可以衡量自身保險理賠可負擔範圍，來決定是不是要用更好的自費醫材，如此就能由病患或家屬自行決定最合適的治療方案，與醫師達成共識，不必有經濟上的顧慮同時，也較不會發生糾紛，提升醫病信賴關係。

縣長楊文科及竹北市長何淦銘上午都出席醫服智能櫃啟用典禮及醫院創院26周年院慶，楊文科表示，東元醫院是新竹縣唯一的區域教學醫院、重度級急救責任醫院及擁有急重症新生兒加護病房，藉由此服務的啟用，便能提供新竹縣民眾更好的醫療服務。

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