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佛光大佛發帖眾神　忉利天說法現人間

聯合新聞網 / 人間福報訊

佛光山修持監院室監院慧思法師為參加神明聯誼宮廟的神像掛佛祖牌。 攝影／人間社記者 趙啟超
佛光山修持監院室監院慧思法師為參加神明聯誼宮廟的神像掛佛祖牌。 攝影／人間社記者 趙啟超

星雲大師曾說：「我有一個心願，就是有一個像神明聯誼會這樣的場所，是大家共有的。」象徵各宗教平等發展的願心，從2011年至今第10年第11次，12月19日佛光山佛陀紀念館，來自全台165間宮廟、408尊神祇，5000名香客陪同，接受佛陀發帖，赴靈山盛會，參與「2021世界神明聯誼會」，由高雄市政府和中華傳統宗教總會共同主辦，以「防疫新生活，祈求國泰民安，大家保平安」為主題，為兼顧防疫考量，特規畫為12月19～25日舉辦(12月21日休館) ，以分流、分時段，減少群聚，參與宮廟各擇一日前來，期望透過神佛共同祈福，庇佑大家平安吉祥。

佛光山副住持慧倫法師表示，連續10年參與世界神明聯誼的宮廟、信眾愈來愈多，在疫情期間，各地區的宮廟成為人民心靈的依靠，神明的庇佑加持，穩定人心的不安，來到這裡，宗教間彼此不斷交流，都是利益眾生的事，願今日的盛會在眾神庇佑加持下，能風調雨順、國泰民安，人民生活得更平安，斷煩惱，早日回到正常的生活。一同與會貴賓有佛陀紀念館館長如常法師、南屏別院住持妙樂法師、中華傳統宗教總會副總會長陳和順、新港奉天宮總幹事李進興、關廟山西宮主任委員歐明堃、南港慈雲寺住持郭榮源、善化慶安宮總幹事魏素珍及潮州天台寶宮主任委員柳陳慈惠等。

宮廟陣頭在菩場館場表演,歡喜參加世界神明聯誼會。 攝影／人間社記者 趙啟超
宮廟陣頭在菩場館場表演,歡喜參加世界神明聯誼會。 攝影／人間社記者 趙啟超

中華傳統宗教總會鑼鼓隊與喜慶樂團，以鑼鼓、嗩吶及響盞等樂器，以樂音供養佛陀諸神及各宗教團體，熱鬧歡迎聲響徹雲霄，呂柏達踏娘傘代表接駕，為活動揭開序幕，各宮廟陣頭跳鼓陣、舞龍精采表演，成就這場人天歡喜的聚會。值得一提的是，年年回來｢拜老大｣的宮廟參與9次者高達51家，主辦單位亦在佛祖旗上方加上紅彩帶，願這個盛會永不缺席。

｢佛祖來請，就要來。｣高雄市鼓壽宮董事長蔡瑞彬如此說道，連續4年的邀請，見到佛館每個人笑咪咪地讓人歡喜，感受到靈氣特別好，令人心曠神怡。潭子天虛宮是首次參與，主祀蘇府大二三王爺指示前來｢一起聯誼｣，特別的是王爺的開路兵是一群小朋友，最小7歲，都是跟著父母加入宮廟活動，以｢傳承｣傳統文化為宗旨，呂理德認同神明聯誼會為宮廟人士彼此互相交流、互相成長，是一個很好得平台。

善化慶安宮舞龍團禮佛，館長如常法師為其加持。 攝影／人間社記者 趙啟超
善化慶安宮舞龍團禮佛，館長如常法師為其加持。 攝影／人間社記者 趙啟超

｢我要參加世界神明聯誼｣，9年前主動報名，年年無中斷的學甲頂洲福安宮主委郭文川提到，只要因緣具足，每年一定要與佛祖相見，只因非常認同｢宗教一家親｣的理念。新港奉天宮總幹事李進興非常讚歎星雲大師的智慧，促進宗教團體的大融合，唯有如此，民間信仰成為一股良善的力量，讓社會升起祥和。

全球疫情轉變成今年的神明聯誼｢本土化｣，卻也發現台灣在地宮廟的｢信仰力｣，眾神護佑寶島子民的慈悲，處處可見隨香信眾雙手合十虔誠禮敬，堅定信仰與神佛共行；在宗教間展現｢同體共生，相互尊重包容，共尊、共享、共榮的精神｣，世界神明聯誼會宛如2500多年前，佛陀在忉利天說法一幕重現人間，就為落實｢三好｣推動，淨化人心，提升宗教信仰，成就一切善業，讓社會充滿神聖、歡樂、感動的善美氛圍，彰顯愛與和平的普世價值，成就一個和諧、來者共有的世界道場。

小朋友也跟著大家一同參與世界神明聯誼會，非常虔誠。 攝影／人間社記者 趙啟超
小朋友也跟著大家一同參與世界神明聯誼會，非常虔誠。 攝影／人間社記者 趙啟超

祈福法會禮成後，各宮廟神明在法師及佛光人的歡送下起駕回鑾。 攝影／人間社記者 趙啟超
祈福法會禮成後，各宮廟神明在法師及佛光人的歡送下起駕回鑾。 攝影／人間社記者 趙啟超

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