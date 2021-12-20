佛光大佛發帖眾神 忉利天說法現人間
星雲大師曾說：「我有一個心願，就是有一個像神明聯誼會這樣的場所，是大家共有的。」象徵各宗教平等發展的願心，從2011年至今第10年第11次，12月19日佛光山佛陀紀念館，來自全台165間宮廟、408尊神祇，5000名香客陪同，接受佛陀發帖，赴靈山盛會，參與「2021世界神明聯誼會」，由高雄市政府和中華傳統宗教總會共同主辦，以「防疫新生活，祈求國泰民安，大家保平安」為主題，為兼顧防疫考量，特規畫為12月19～25日舉辦(12月21日休館) ，以分流、分時段，減少群聚，參與宮廟各擇一日前來，期望透過神佛共同祈福，庇佑大家平安吉祥。
佛光山副住持慧倫法師表示，連續10年參與世界神明聯誼的宮廟、信眾愈來愈多，在疫情期間，各地區的宮廟成為人民心靈的依靠，神明的庇佑加持，穩定人心的不安，來到這裡，宗教間彼此不斷交流，都是利益眾生的事，願今日的盛會在眾神庇佑加持下，能風調雨順、國泰民安，人民生活得更平安，斷煩惱，早日回到正常的生活。一同與會貴賓有佛陀紀念館館長如常法師、南屏別院住持妙樂法師、中華傳統宗教總會副總會長陳和順、新港奉天宮總幹事李進興、關廟山西宮主任委員歐明堃、南港慈雲寺住持郭榮源、善化慶安宮總幹事魏素珍及潮州天台寶宮主任委員柳陳慈惠等。
中華傳統宗教總會鑼鼓隊與喜慶樂團，以鑼鼓、嗩吶及響盞等樂器，以樂音供養佛陀諸神及各宗教團體，熱鬧歡迎聲響徹雲霄，呂柏達踏娘傘代表接駕，為活動揭開序幕，各宮廟陣頭跳鼓陣、舞龍精采表演，成就這場人天歡喜的聚會。值得一提的是，年年回來｢拜老大｣的宮廟參與9次者高達51家，主辦單位亦在佛祖旗上方加上紅彩帶，願這個盛會永不缺席。
｢佛祖來請，就要來。｣高雄市鼓壽宮董事長蔡瑞彬如此說道，連續4年的邀請，見到佛館每個人笑咪咪地讓人歡喜，感受到靈氣特別好，令人心曠神怡。潭子天虛宮是首次參與，主祀蘇府大二三王爺指示前來｢一起聯誼｣，特別的是王爺的開路兵是一群小朋友，最小7歲，都是跟著父母加入宮廟活動，以｢傳承｣傳統文化為宗旨，呂理德認同神明聯誼會為宮廟人士彼此互相交流、互相成長，是一個很好得平台。
｢我要參加世界神明聯誼｣，9年前主動報名，年年無中斷的學甲頂洲福安宮主委郭文川提到，只要因緣具足，每年一定要與佛祖相見，只因非常認同｢宗教一家親｣的理念。新港奉天宮總幹事李進興非常讚歎星雲大師的智慧，促進宗教團體的大融合，唯有如此，民間信仰成為一股良善的力量，讓社會升起祥和。
全球疫情轉變成今年的神明聯誼｢本土化｣，卻也發現台灣在地宮廟的｢信仰力｣，眾神護佑寶島子民的慈悲，處處可見隨香信眾雙手合十虔誠禮敬，堅定信仰與神佛共行；在宗教間展現｢同體共生，相互尊重包容，共尊、共享、共榮的精神｣，世界神明聯誼會宛如2500多年前，佛陀在忉利天說法一幕重現人間，就為落實｢三好｣推動，淨化人心，提升宗教信仰，成就一切善業，讓社會充滿神聖、歡樂、感動的善美氛圍，彰顯愛與和平的普世價值，成就一個和諧、來者共有的世界道場。
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