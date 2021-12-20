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台南肺癌比率全台居冠 獨家2745個免費癌篩名額快申請

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市免費提供近3000個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，下午由市長黃偉哲（前排中）等人共同宣布。記者修瑞瑩／攝影
台南市免費提供近3000個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，下午由市長黃偉哲（前排中）等人共同宣布。記者修瑞瑩／攝影

肺癌名列國人十大癌症之首，由於不容易早期發現，預後情況不佳，其中台南市肺癌女性發生率位居全台之冠，男性也是名列前茅，在立法院厚生會肺腺癌防治委員會及衛生局等推動下，台南市10家醫院提供2745個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，針對高危險族群提供免費篩檢。

台南市立醫院名譽院長吳明和與立法委員林俊憲等人，積極推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢，成為國內繼口腔癌、乳癌、子宮頸癌及大腸癌4大免費癌症篩檢之後的第5項，吳明和今天表示，月底衛福部將召開專家會議，討論相關細節，希望能夠在明年順利完成推動。

國內胸腔外科權威、目前是厚生會肺腺癌委員會主任委員吳明和指出，肺癌居國人10大癌症死亡原因之首，早期症狀不明顯，大約有6成的患者在發現時都已經是晚期，但是低劑量的電腦斷層檢查，卻能夠早期發現、早期治療，如果以健保花費來計算，一名晚期病人的治療費用大約是早期發現治療費用的10倍以上，如果能夠推動低劑量肺癌篩檢，也可以有效節省健保花費。

台南市政府下午舉辦免費肺癌篩檢記者會，包括市長黃偉哲、衛生局局長許以霖、林俊憲、吳明和及10家醫院代表等人都參與，黃偉哲表示，前立委盧修一，也是因為肺腺癌過世，還有許多女性雖然不抽煙也罹患肺腺癌，感謝醫院提供免費篩檢名額，可以讓肺癌患者早期發現治療。

林俊憲表示，光是去年就有9629人死於肺癌，而健保花在肺癌治療費用上去年也達到近300億元的規模，在吳明和等人努力下，今年3月他在立法院厚生會成立肺腺癌防治委員會，衛福部長陳時中承諾要推動肺癌篩檢成為第5個免費篩檢的項目，目前在努力推動中。

衛生局表示，目前各家醫院提供免費篩檢名額，一般自費檢查大約要5、6000元，針對50到75歲重度吸菸者、或45到65歲有肺癌家族史、或2年內未做過胸部電腦斷層，亦未曾確診為肺癌的台南市民，可至衛生局肺癌防治專區填寫篩檢申請，會針對高危險群篩選，再通知並完成問卷調查後，再至醫院接受檢查。

10家提供免費名額的醫院包括奇美醫院、柳營奇美醫院、台南市立安南醫院、衛生福利部新營醫院、高雄榮民總醫院台南分院、台南市立醫院、新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院及成大醫院。

吳明和表示，台南市女性肺癌發生率位居全台各縣市之冠（連江縣除外），男性也是名列前茅，可能與空汙等因素都有關聯，很難釐清真正的原因。

台南市免費提供近3000個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，下午由市長黃偉哲（前排中）等人共同宣布。記者修瑞瑩／攝影
台南市免費提供近3000個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，下午由市長黃偉哲（前排中）等人共同宣布。記者修瑞瑩／攝影

肺癌 台南 衛生局

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