快訊

林書豪北京見面會 媒體問「王力宏」遭公關強勢打斷怒了

彭帥改口疑雲：親中外媒護航或世界級誤會澄清？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快樂雞才有好蛋 親子參觀雞產房、撿雞蛋

聯合報 / 記者周妤靜／苗栗即時報導
參與「友善雞蛋工作坊」的民眾，走訪雞舍後，撿了一盒「動福蛋」帶回家。記者蔡宗儒／攝影
參與「友善雞蛋工作坊」的民眾，走訪雞舍後，撿了一盒「動福蛋」帶回家。記者蔡宗儒／攝影

台灣人一年吃下77億顆蛋，但產蛋的母雞生活卻大半很悲慘。八成母雞的一生都待在A4大小的格子籠裡，四隻一籠，連站起來都有困難。不過，台灣有1%的蛋農正在改變密集飼養的模式，讓母雞自由生活，能依著天性在沙堆中振翅、翻滾，當回一隻快樂的母雞，產下健康的蛋。

昨天願景工程基金會與台灣動物社會研究會合辦「友善雞蛋工作坊」，邀請讀者到苗栗縣銅鑼鄉的「誠墾有雞農場」探訪雞舍，了解「將蛋雞視為同事」的農場主人，如何照顧雞的健康、生產優質的雞蛋。

民眾聽課、製作雞蛋糕的過程中，公雞、母雞自在地在場邊活動，偶爾發出宏亮的啼聲。帶孩子參與工作坊的楊堤雅說，「孩子在都市久了，還以為雞蛋是種在土裡」，因為工作坊才有機會認識母雞的生存環境，反思「先有快樂的雞，才有好吃的蛋」。

「這裡的雞是很自由的」，農場主人林育誠表示，誠墾農場的雞舍與產房是根據雞的習性設計，雞可以在棲架上睡覺，在有充分遮蔽的巢箱內產卵，或者走到戶外啃食野草。

相對地，傳統雞場集約飼養的「格子籠雞」，命運大不相同。整個「雞生」只有進食、排泄與生蛋，生活環境違反天性，也無法自行理羽、除蟲，需要用藥控制疾病與蟲害。林育誠曾跟著父親在傳統蛋雞場工作，氣味惱人之外，從雞的尖叫聲感受到焦躁與緊張，「人隔離十四天就受不了了，何況一輩子被關在格子籠裡」。

林育誠繼承家業後，決定讓農場經營「回歸自然」，於是他花了一年半尋找未受農藥汙染的土地，並堅持不噴灑化學殺蟲劑，以牛糞培養天然菌種，壓抑壞菌。他的農場沒有漫天飛的蒼蠅，也沒有難聞的糞便味。

雖然雞舍中，雞的數量比傳統密集飼養少了四倍，雞蛋的供應量與品質卻相當穩定。農場工作人員準備茶葉蛋、皮蛋豆腐與蛋餃等蛋料理作為工作坊的午餐，民眾吃出明顯差異，「蛋黃真的很有彈性！」

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，當雞有了沙浴及生活的空間，就不容易生病、長蠅蟲，不必在雞舍噴灑殺蟲劑、讓雞服用抗生素，「化學藥劑就不會殘留在我們每天吃的雞蛋上。」

台灣動物社會研究會親自到蛋雞產地勘查飼養情形，推動「友善雞蛋聯盟」標章，幫助消費者辨明友善飼養的「非籠飼雞蛋」。陳玉敏表示，在消費者的支持下，非籠飼雞蛋的產量已提升到20％，「期待未來有更多人投入友善飼養蛋雞的行列。」

陳玉敏說，「每一隻雞都會思考，有自己的個性」。當你蹲下來觀察誠墾農場的公雞、母雞，欣賞牠鮮紅的雞冠、油量的毛色時，還會發現牠們雪亮的眼睛正積極地探索這個世界。

動手做鬆餅是「友善雞蛋工作坊」的活動之一。民眾敲破「動福蛋」時，可以感受到高品質蛋殼的厚度。記者蔡宗儒／攝影
動手做鬆餅是「友善雞蛋工作坊」的活動之一。民眾敲破「動福蛋」時，可以感受到高品質蛋殼的厚度。記者蔡宗儒／攝影
「誠墾有雞農場」按照雞的習性設計雞舍，雞可以在棲架上睡覺，在有充分遮蔽的巢箱內產卵，或者走到戶外啃食野草。記者蔡宗儒／攝影
「誠墾有雞農場」按照雞的習性設計雞舍，雞可以在棲架上睡覺，在有充分遮蔽的巢箱內產卵，或者走到戶外啃食野草。記者蔡宗儒／攝影

雞蛋

延伸閱讀

台南火車站前圓環大改造 以人為本的公共空間

衛武營場館友善計畫推文化平權 邀身障者參與藝術創作

桃園大溪親子景點！「三和木藝工作坊」感受手作溫度，DIY豆腐模＋嫩豆腐好玩又好吃

雞舍私設電線漏電...隔壁犬舍15隻犬觸電亡 法院判賠450萬

相關新聞

又有冷高壓南下 氣象專家曝入冬最冷時間點來了

今起到周三各地天氣類似，天氣風險公司博士彭啟明提醒，今午後開始將有更多水氣逐步接近，周三前全台都有降雨機會。周六聖誕節預...

DNA分子鑑定抓到了 5件境外參賽茶樣遭驗出

南投縣鹿谷鄉農會今日公布冬茶「DNA分子鑑定」，共揪出5件「境外茶」名單，分別是南投縣2件、嘉義縣2件及彰化縣1件，並強...

入冬首見！合歡山亮降雪符號 可望迎來銀色耶誕

受東北風影響，中央氣象局預報，北部、東半部、中南部山區周四、五仍偶有局部雨，隨一波冷空氣南下，氣溫驟降加上水氣，合歡山2...

駁高鐵宜蘭站址軌道程序不正義 王國材：已規畫兩年多

爭議多時的高鐵宜蘭站址一案塵埃落定，傳交通部委外進行的綜合規畫已將該址列最優，年底完成綜規後，明年一月送交通部核定，遭疑...

入冬以來最強冷空氣周末報到 吳德榮：降雨今擴大

中央氣象局表示，今日東北季風稍減弱，各地天氣仍涼，南方雲系北移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖將轉為有局部短暫雨；明(2...

不到30歲 他靠自學ETF投資買下千萬房

身著筆挺西裝、臉上掛著細框眼鏡，今年29歲的「PG財經筆記」部落客、阿爾發金融科技公司財務顧問蔡至誠，氣質超齡、舉手投足一派沉穩。正如他的投資性格，素來講求「穩扎穩打」、一切從簡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。