快樂雞才有好蛋 親子參觀雞產房、撿雞蛋

台灣人一年吃下77億顆蛋，但產蛋的母雞生活卻大半很悲慘。八成母雞的一生都待在A4大小的格子籠裡，四隻一籠，連站起來都有困難。不過，台灣有1%的蛋農正在改變密集飼養的模式，讓母雞自由生活，能依著天性在沙堆中振翅、翻滾，當回一隻快樂的母雞，產下健康的蛋。

昨天願景工程基金會與台灣動物社會研究會合辦「友善雞蛋工作坊」，邀請讀者到苗栗縣銅鑼鄉的「誠墾有雞農場」探訪雞舍，了解「將蛋雞視為同事」的農場主人，如何照顧雞的健康、生產優質的雞蛋。

民眾聽課、製作雞蛋糕的過程中，公雞、母雞自在地在場邊活動，偶爾發出宏亮的啼聲。帶孩子參與工作坊的楊堤雅說，「孩子在都市久了，還以為雞蛋是種在土裡」，因為工作坊才有機會認識母雞的生存環境，反思「先有快樂的雞，才有好吃的蛋」。

「這裡的雞是很自由的」，農場主人林育誠表示，誠墾農場的雞舍與產房是根據雞的習性設計，雞可以在棲架上睡覺，在有充分遮蔽的巢箱內產卵，或者走到戶外啃食野草。

相對地，傳統雞場集約飼養的「格子籠雞」，命運大不相同。整個「雞生」只有進食、排泄與生蛋，生活環境違反天性，也無法自行理羽、除蟲，需要用藥控制疾病與蟲害。林育誠曾跟著父親在傳統蛋雞場工作，氣味惱人之外，從雞的尖叫聲感受到焦躁與緊張，「人隔離十四天就受不了了，何況一輩子被關在格子籠裡」。

林育誠繼承家業後，決定讓農場經營「回歸自然」，於是他花了一年半尋找未受農藥汙染的土地，並堅持不噴灑化學殺蟲劑，以牛糞培養天然菌種，壓抑壞菌。他的農場沒有漫天飛的蒼蠅，也沒有難聞的糞便味。

雖然雞舍中，雞的數量比傳統密集飼養少了四倍，雞蛋的供應量與品質卻相當穩定。農場工作人員準備茶葉蛋、皮蛋豆腐與蛋餃等蛋料理作為工作坊的午餐，民眾吃出明顯差異，「蛋黃真的很有彈性！」

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，當雞有了沙浴及生活的空間，就不容易生病、長蠅蟲，不必在雞舍噴灑殺蟲劑、讓雞服用抗生素，「化學藥劑就不會殘留在我們每天吃的雞蛋上。」

台灣動物社會研究會親自到蛋雞產地勘查飼養情形，推動「友善雞蛋聯盟」標章，幫助消費者辨明友善飼養的「非籠飼雞蛋」。陳玉敏表示，在消費者的支持下，非籠飼雞蛋的產量已提升到20％，「期待未來有更多人投入友善飼養蛋雞的行列。」