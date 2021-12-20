DNA分子鑑定抓到了 5件境外參賽茶樣遭驗出

南投縣鹿谷鄉農會今日公布冬茶「DNA分子鑑定」，共揪出5件「境外茶」名單，分別是南投縣2件、嘉義縣2件及彰化縣1件，並強調，明年起將從嚴論處，主動移送檢調單位偵辦，以便了解有無觸犯背信、詐欺等相關罪嫌。

鹿谷鄉農會指出，今年被查出列入「境外茶」名單如下：彰化縣員林市民吳X茹、茶樣明碼2616號；嘉義縣梅山鄉民謝X杉、茶樣明碼0179號及同樣來自嘉義縣梅山鄉的官X福、茶樣明碼1441號；南投縣埔里鎮民黃X林、茶樣明碼3918號；南投縣鹿谷鄉林X辰、茶樣明碼0317號。

鹿谷鄉農會今天上午公布冬茶評鑑公布入圍及得獎名單，以往大家總是打聽誰是特等獎得主，今年卻是爭看誰被公布在「境外茶」的黑名單。

農會總幹事林義能說，今年冬茶評鑑首次透過「DNA分子鑑定」檢驗、判別產地，盡管事前已公布宣導，但仍查出5件「境外茶」混入其中，因此，農會在不違反個資法前提下，除公布繳茶者部分的姓名及住址以外，其繳交的茶樣也將全部列入淘汰名單並銷毀。

為確實遏止茶農心存僥倖，宣布明年起不僅公布違規的「境外茶」名單，還要進一步移送檢調偵辦，共同確保鹿谷鄉凍頂烏龍茶的傳統和品質，也維護消費者權益。

南投縣鹿谷鄉農會今日公布冬茶評鑑，同時宣布「DNA分子鑑定」共揪出5件境外茶名單。記者黑中亮／攝影