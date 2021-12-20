聽新聞
test
0:00 / 0:00
DNA分子鑑定抓到了 5件境外參賽茶樣遭驗出
南投縣鹿谷鄉農會今日公布冬茶「DNA分子鑑定」，共揪出5件「境外茶」名單，分別是南投縣2件、嘉義縣2件及彰化縣1件，並強調，明年起將從嚴論處，主動移送檢調單位偵辦，以便了解有無觸犯背信、詐欺等相關罪嫌。
鹿谷鄉農會指出，今年被查出列入「境外茶」名單如下：彰化縣員林市民吳X茹、茶樣明碼2616號；嘉義縣梅山鄉民謝X杉、茶樣明碼0179號及同樣來自嘉義縣梅山鄉的官X福、茶樣明碼1441號；南投縣埔里鎮民黃X林、茶樣明碼3918號；南投縣鹿谷鄉林X辰、茶樣明碼0317號。
鹿谷鄉農會今天上午公布冬茶評鑑公布入圍及得獎名單，以往大家總是打聽誰是特等獎得主，今年卻是爭看誰被公布在「境外茶」的黑名單。
農會總幹事林義能說，今年冬茶評鑑首次透過「DNA分子鑑定」檢驗、判別產地，盡管事前已公布宣導，但仍查出5件「境外茶」混入其中，因此，農會在不違反個資法前提下，除公布繳茶者部分的姓名及住址以外，其繳交的茶樣也將全部列入淘汰名單並銷毀。
為確實遏止茶農心存僥倖，宣布明年起不僅公布違規的「境外茶」名單，還要進一步移送檢調偵辦，共同確保鹿谷鄉凍頂烏龍茶的傳統和品質，也維護消費者權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言