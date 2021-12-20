達人數位分身今亮相 電腦不只會揀土豆也會種香菇

食品廣告台詞「電腦嘛A揀土豆」，現實生活中電腦也會種蕈菇。今天農委會農業試驗所在彰化縣蕈優生物科技農場，發表蕈菇智慧栽培達人數位分身示範基地成果，從今以後，有志栽植蕈菇和蕈菇產業業者進入數位達人分身的戰情室，同時得到專家經驗與達人大數據資料，減少失敗率，加速達到成功栽培目標。

現今蕈菇都在溫室栽種，溫度、濕度、二氧化碳等因素決定生長狀況，萬一不好細菌入侵，很可能全軍覆沒，即使身為蕈菇智慧栽培達人數位分身示範基地的蕈優生物科技農場，優化常見舊品種杏鮑菇的成功率也只有50%，可見栽植蕈菇技術門檻相當高。

農委會農業試驗所今天舉辦發表會，科技處、資策會國際處等單位都派要員出席，學界、農產業界代表坐滿會場。農委會農業試驗所長林學詩說，以往蕈菇場業者求助技術方面問題，農業和業界的專家都要親自查看及給予建議，1人負責幾個蕈菇場就跑得很辛苦，農試所攜手蕈優生物科技農場的達人智慧與經驗，融合農業專家知識和業界豐富經驗，導入人工智慧專蒐集建立的大數據，成立蕈菇智慧栽培達人數位分身。

林學詩表示，達人數位分身等於是達人的智慧加上大數據，把所有知識與經驗放進「庫房」，集合很多庫房成為「戰情室」，戰情室裡面有很多模組，當蕈菇場業者遇到問題，直接進入戰情室找解答，套用模組找出應該調節濕度、溫度或其它因素，農業和業界的專家不必事必躬親跑到現場，透過達人數位達人分身讓蕈菇業者從人工智慧建立的戰情室找答案。

「以前是第一階段，靠人的經驗判斷問題、解決問題，目前做到第二階段，交給人工智慧判斷問題，但解決問題還是需要人。」林學詩指出，農業科技往第三階段前進，希望以後解決與處理問題交給自動化系統，人類不必親臨現場調整。