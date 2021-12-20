入冬首見！合歡山亮降雪符號 可望迎來銀色耶誕

受東北風影響，中央氣象局預報，北部、東半部、中南部山區周四、五仍偶有局部雨，隨一波冷空氣南下，氣溫驟降加上水氣，合歡山25日（六）天氣預報出現雪花符號，當天又是耶誕節，有機會迎來「銀色耶誕」，讓雪迷期待又興奮。

中央氣象局指出，今起南方雲系北移，雨勢越晚愈明顯，周二甚至全台有雨，周三稍緩，周四到周五水氣略減少，北部、東半部、中南部山區仍偶有局部雨，周末冷空氣造訪，強度推估達到大陸冷氣團等級或更強，各地將有顯著感受。

至於高山降雪，合歡山在一周天氣預報中，周一、二均有雨，水氣雖充足，但入夜最低溫7度，降雪無望，周三起雖氣溫漸降，可水氣不足，不過，25日（六）耶誕節當天則是多雲時陰短暫雨或雪，出現入冬以來首次的降雪符號，雪迷興奮。

不少雪迷熱議，甚至已做好上山追雪的準備，並提到，今年入冬後，玉山、雪山等海拔3000公尺以上高山已降下初雪，賞雪勝地合歡山卻遲到，至今仍還沒下雪，僅11月10日降下短暫冰霰，以及水晶宮路段近期邊坡及路面結冰。

臉書社團「臺灣追雪團」團長江文正也在討論中指出，本周末降雪機會比前幾次大，但因天氣會持續變化，還得繼續觀察，周五較能明朗化，倘若周六仍順利降雪，不僅迎來銀色耶誕，後面的持續低溫，合歡山雪況有機會能撐到下周二。 合歡山今年入冬後仍未降雪，但25日天氣預報出現雪花符號，有機會迎來「銀色耶誕」，雪迷期待。圖／本報資料照，讀者提供 合歡山今年入冬後仍未降雪，但25日天氣預報出現雪花符號，有機會迎來「銀色耶誕」，雪迷期待。圖／本報資料照，讀者提供 合歡山今年入冬後仍未降雪，但25日天氣預報出現雪花符號，有機會迎來「銀色耶誕」，雪迷期待。圖／本報資料照，讀者提供