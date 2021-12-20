知名鍋具把手鬆脫山友嚴重燙傷 台灣代理商公告召回

桃園市周姓山友與友人9天前到宜蘭縣大同鄉加羅神社登山，本月12日煮早餐時，使用知名品牌摺疊鍋，疑因鍋子把手突然鬆脫，造成整鍋滾燙熱水燙傷周男的左腳踝、左小腿2度灼傷，他近日將使用鍋具意外過程分享登山社團，引起山友重視，要求廠商召回瑕疵鍋具和保障消費者權益。

該鍋具台灣代理商墾趣公司客服人員今天上午表示，該公司上周已經與周姓消費者聯繫提出相關處理方式，上周末（18日）也初步公告該鍋具商品召回，該公司負責人今天將拜訪周男說明，後續也會對外統一說明該鍋具召回方式和保障消費者權益。

周姓山友表示，他當時使用墾趣代理的知名品牌「Sea to summit摺疊鍋」，早餐煮水時，因該鍋具把手不明原因鬆脫，整鍋滾水朝身上潑下，造成左腳踝、小腿2度嚴重灼傷，經宜蘭消防隊員救護送醫。

事後有人將該品牌鍋具錄影實測，驚覺把手設計疑有問題，難以承受裝水後重量，一旁倒水固定處瞬間鬆開。周男將過程在登山社團分享，不少網友發現該品牌在國外早已注意危險性，並紛紛發布召回修理，代理商墾趣公司近日才透過官方LINE公布召回品牌和注意資訊。

不少山友認為，知名登山品牌鍋具發生嚴重燙傷意外，後續處理應更積極，也提醒山友注意選購鍋具，避免登山發生燒燙傷意外。