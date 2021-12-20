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疫後旅遊新型態 原民會主委：歲時祭儀搭配部落旅遊

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
原住民族部落旅遊是疫後旅遊復甦的新選擇。「阿塱壹古道」去年開放台東端50位名額登山健走後，吸引民眾報名踴躍，間接帶動達仁鄉南田部落觀光能見度。記者尤聰光／攝影
原住民族部落旅遊是疫後旅遊復甦的新選擇。「阿塱壹古道」去年開放台東端50位名額登山健走後，吸引民眾報名踴躍，間接帶動達仁鄉南田部落觀光能見度。記者尤聰光／攝影

立法院內政委員會今邀原民會主委及客委會主委就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」進行專題報告。原民會主委夷將‧拔路兒表示，疫情時代國人無法至國外旅遊，原住民族部落旅遊是疫後旅遊復甦的新選擇，尤其是具「文化深度」及「環保永續」的遊程深受國人喜愛。原民會計畫從明年起，透過一整年的原民會歲時祭儀搭配部落旅遊，讓民眾透過旅遊認識原住民文化。

夷將‧拔路兒指出，原民會今年主動串連12家旅行業者及32個部落，自8月起辦理部落與旅行社線上媒合會，及部落踩線行程，由旅行社依據發展潛力、觀光資源及在地需求，共同合作規劃80條部落旅遊路線，並參加「2021 I台北國際旅展」，媒合旅行社販售部落遊程中。原民會亦透過「看見‧太陽」官網及臉書，向消費者介紹部落遊程特色。

他指出，原住民族部落旅遊是疫後旅遊復甦的新選擇，原民會持續以「生態」作為推動部落旅遊發展的核心概念，包括強調自然與人文資源的保育與永續利用、小眾與深度、部落共同參與經營及互惠分享、串聯旅遊服務所需之產業鏈及提供消費者體驗部落生活及生態智慧，並將以「創新體驗建立市場區隔」及「業者連結發揮加乘效益」等兩大主軸推動。

立委莊瑞雄表示，芬蘭的赫爾辛基報用大篇幅報導，帶讀者認識原民的文化、生態、部落傳統和性別議題，觸發他的想法，建議原民會「用部落的人講自己的故事」、讓外界對整個原民部落有更深的理解。

夷將‧拔路兒指出，原民會計畫性地訓練在地解說員，用當地的族人說在地故事。此外，從明年開始，原民會計畫透過一整年的原民會歲時祭儀搭配部落旅遊，讓民眾透過旅遊認識原住民文化。此次推出加碼券，在部落除了也可使用五倍券外，原民會也推動i原券及行動支付回饋加碼方案，相信可在新春期間刺激消費。

原住民 旅行社 文創產業

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