國道無線電系統做一半？ 林俊憲：北高400公里系統有三套

國道基金在民國109到110間，花1.85億元做北中南三區無線電系統，系統可跨區，但不能群呼，遇到重大災難，無法統籌指揮；立委林俊憲提案通過，要求交通部進行全區整合，並提出規畫書面報告。

立法院交通委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，關於交通部主管交通作業基金－國道公路建設管理基金分預算。

立法院交通委員會也通過提案，建議交通部高公局加速完成專用無線電系統全區整合規畫，一個月內向立法院交通員會提出全區整合後續規畫書面報告。

立委林俊憲表示，這是民國99年，發生國道3號3K+100附近路段走山事件，當時造成高達33公尺、長逾200公尺的土堆掩埋，當時即需要聯繫救災、搶修事宜，但因為通訊中斷，高公局又沒有自己的無線系統，轉而向民間緊急借調相關設備協助救災，之後高公局又無法盡快完成專用無線電系統，直到8年後、民國107年才動工、110年完成北中南三區建置。

林俊憲表示，不解為何各自做？交通部說，到時候用光纖，那還是要透過電話線，「那裝無線電幹嘛？」且系統不能群呼，其他單位如海巡、警政署都沒問題，「這當時不知道怎麼搞的？」從來沒聽過台灣有三套系統無線電，若重大事故剛好發生在這中間，想要調其他區來支援，只能北中南單獨指揮，無法用無線電統一指揮。

他表示，高公局委託交通部轉投資台灣世曦工程顧問公司提出專業意見，顧問公司也說這個要整合，但交通部就不做，一直不作為、一直抵抗很奇怪，現在都甚麼時候時代了，裝設無線電的假設，是當手機訊號斷了，要能指揮調度救災，若中部重大事故，要調北區南區來物資支援，但無線電各自一套，台灣南北才400公里，系統有三套，可跨區聯繫、但不能群呼；台灣世曦早就建議要做全區，但高公局就退回，顧問公司給的不是高公局要的答案，就退回世曦重做，連火腿族無線電也可以南北通，更何況高公局那麼重要單位。

高公局表示，專用無線電雖採北中南三區，三區可以透過無線電跨區聯繫，只是無法全區群呼現場使用，但台灣世曦公司2017年做的報告就是建議分區，針對交通委員會通過提案，高公局會先研議。