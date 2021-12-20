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膝蓋退化非換人工膝關節不可？ 醫師：沒65歲別急著換

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
袁立仁主任指著螢幕說，右膝（左側）受力軸線偏掉時，會引起膝關節疼痛，左膝（右側）經過手術矯正，受力方向即能回到中間。圖／袁立仁主任提供
袁立仁主任指著螢幕說，右膝（左側）受力軸線偏掉時，會引起膝關節疼痛，左膝（右側）經過手術矯正，受力方向即能回到中間。圖／袁立仁主任提供

最近天氣變冷，膝關節不舒服求診的人增多，有老人家考慮是否乾脆置換人工關節，一勞永逸，醫師則認為，除非症狀真的很嚴重，否則還沒65歲的民眾別急著換人工關鍵，現在臨床上有脛骨截骨手術，搭配3D列印新技術，運用力學原理可改變膝關節受力方向，即使馬拉松愛好者接受這種保膝手術後，依舊能繼續跑馬拉松。

高雄義大醫院運動醫學科主任袁立仁表示，天氣冷時，原本關節有問題的民眾會出現痠、脹、僵等不舒服症狀，這跟年紀漸長，膝關節退化有關。一般通常會先採保守治療，建議患者改變生活節奏，適當運動，加上藥物及物理治療，如果都沒效，才考慮手術治療。

「年紀大關節痛就一定要換關節，這種觀念不完全的正確」，袁立仁說，關節炎有階段性，65歲以前都算年輕，可用不同方法治療，通常先從熱敷、肌力訓練、藥物治療，再經過X光、核磁共振評估，施以不同程度的治療。

他說，有名平時愛跑步、年近60歲的男性，近來膝蓋經常疼痛，經檢查是膝關節側退化，外側都還不錯，患者希望治療後還能繼續跑步，經評估幫他用高位脛骨矯正截骨手術治療。這種矯正截骨手術須精算矯正角度，配合3D列印技術，改變膝蓋受力的軸線，膝蓋骨頭癒合後，就不會再壓到壞掉的位置，而讓先前損壞的關節得到適度休息，保存膝蓋的活動度。

他表示，這類手術從動刀到出院約4至5天，術後一到兩周可以部分負重行走，也有病人兩周後就不必拄枴杖，等到骨頭癒合較穩定時，紉6周到3個月後就可以完全負重行走。很多運動愛好者術後繼續參加馬拉松、鐵人三項都沒問題。若無其他意外傷害，保守估計可維持10到15年，過了70歲後再考慮換人工關節也不遲。

袁立仁說，人工的東西有一定的使用壽命，因此民眾盡可能使用自己的器官組織，等年紀更老、運動量沒那麼多時再換，也許可以使用到終老，否則太早換，日後可能還要再換一次。

手術 膝關節 馬拉松

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