溫度驟降防禽流感 農政單位警告環境病毒仍在

近日氣溫驟降，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局提醒養禽業者，應注意禽隻飼養密度做好禽場通風保暖，落實禽場防鳥圍網設施、環境消毒、人車管制，以防範疫病發生。

動保處說，入冬迄今國內已有7起新型H5N2亞型(2.3.4.4b分支，簡稱b分支) 高病原性禽流感病毒禽場案例，禽場應持續強化生物安全防疫措施，維護及修補防鳥設施，以避免家禽與候（野）鳥接觸，若有異常應立即通報動保處，切勿隱匿疫情，造成禽流感病原擴散。

農業局長李建裕表示，全台今年迄今共發生21例禽流感案例，南市雖未無案例發生，其他縣陸續有疫情，顯示環境中病毒仍存在，加上冷氣團報到，氣溫變化大易造成禽隻緊迫增加染病風險。

農業局動保處呼籲養禽業者需提高警覺，注意帆布施放時機及確認保溫設備正常運作，並做好人車管制及消毒工作。而動保處持續派遣防疫消毒車至禽場周邊及公共區域進行消毒，持續辦理冬季強化禽流感採樣監測工作，以檢除環境中潛藏病毒。

動保處配合中央實施冬季家禽流行性感冒強化防疫措施，除對禽流感熱區加強禽場周邊消毒，擴大監測南市36場陸、水禽場，均無檢出禽流感病毒存在，該強化監測措施將持續至明年3月底，早期發現並降低病原傳播風險。