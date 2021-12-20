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溫度驟降防禽流感 農政單位警告環境病毒仍在

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
近來溫度驟降，台南市府農業局呼籲業者強化禽舍抗寒保暖防禽流感。圖／農業局動保處提供
近來溫度驟降，台南市府農業局呼籲業者強化禽舍抗寒保暖防禽流感。圖／農業局動保處提供

近日氣溫驟降，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局提醒養禽業者，應注意禽隻飼養密度做好禽場通風保暖，落實禽場防鳥圍網設施、環境消毒、人車管制，以防範疫病發生。

動保處說，入冬迄今國內已有7起新型H5N2亞型(2.3.4.4b分支，簡稱b分支) 高病原性禽流感病毒禽場案例，禽場應持續強化生物安全防疫措施，維護及修補防鳥設施，以避免家禽與候（野）鳥接觸，若有異常應立即通報動保處，切勿隱匿疫情，造成禽流感病原擴散。

農業局長李建裕表示，全台今年迄今共發生21例禽流感案例，南市雖未無案例發生，其他縣陸續有疫情，顯示環境中病毒仍存在，加上冷氣團報到，氣溫變化大易造成禽隻緊迫增加染病風險。

農業局動保處呼籲養禽業者需提高警覺，注意帆布施放時機及確認保溫設備正常運作，並做好人車管制及消毒工作。而動保處持續派遣防疫消毒車至禽場周邊及公共區域進行消毒，持續辦理冬季強化禽流感採樣監測工作，以檢除環境中潛藏病毒。

動保處配合中央實施冬季家禽流行性感冒強化防疫措施，除對禽流感熱區加強禽場周邊消毒，擴大監測南市36場陸、水禽場，均無檢出禽流感病毒存在，該強化監測措施將持續至明年3月底，早期發現並降低病原傳播風險。

近來溫度驟降，台南市府農業局呼籲業者強化禽舍抗寒保暖防禽流感。圖 ／農業局動保處提供
近來溫度驟降，台南市府農業局呼籲業者強化禽舍抗寒保暖防禽流感。圖 ／農業局動保處提供

禽流感 疫情

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