把百貨公司變成綠色體驗小學堂！環球購物中心讓客人「把永續帶回家」

玩具承載著無數大人小孩的童年美好回憶，但根據統計，90%以上玩具為塑膠製成，平均使用壽命卻僅不到半年，許多玩具最終只會被丟棄成為垃圾，汙染環境。

每到聖誕佳節，各家百貨都會紛紛推出夢幻繽紛的聖誕樹，但Global Mall環球購物中心今年的聖誕樹卻不一樣！環球購物中心思考著，聖誕樹不應只是比較絢麗，更期望能賦予後疫情的首個聖誕節不同意義。

因此今年聖誕節以「永續．共享」為主題，環球購物中心首度和「台灣玩具圖書館」跨界合作，運用近千個二手玩具裝飾於聖誕樹上，推出全台百貨獨家「玩具低碳聖誕樹」，聖誕節過後再將玩具整理贈送給偏鄉孩童，希望傳遞玩具零廢棄的概念，將環保永續向外擴散、向下紮根，同時也拋磚引玉，呼籲社會重視更多需要關懷的偏鄉孩童。

環球購物中心首度和「台灣玩具圖書館」跨界合作，推出全台百貨獨家「低碳聖誕樹」。 圖／李昆翰攝影

是百貨商場，也是綠色永續教育體驗場

隸屬於冠德集團的環球購物中心，響應冠德集團發展永續政策，積極推動綠色家園、智慧城市及幸福社會。不只是購物的場所，環球購物中心期許能打造為真正實現綠色永續教育與推廣的場域，讓更多人認識綠色永續，並實現在日常生活裡。

也因此，環球購物中心從商場做起，積極致力於將食衣住行育樂與綠色永續結合，讓社會大眾輕鬆實踐。走進環球的商場，可以看見許多品牌提供綠色商品，消費者可以在這裡選購環保材質服飾、生活用品，並且透過手機就能結帳、使用智慧互動式看板獲得服務，實踐無紙化消費。

逛街逛累了，坐下來吃頓飯，消費者可以在餐廳和美食街享用健康飲食，自帶環保餐具還有優惠。今年9月底登場的桃園A19分店更領先同業，大量運用環保建材，櫃位隔間採用模組化組裝，可重複使用減少廢棄物，商場休憩區則與小智研發合作，陳列使用寶特瓶、麥渣、玻璃等再生材質製造的沙發、桌子；屏東分店屋頂也設置太陽能發電系統，同時多個商場也設有電動汽車、機車充電設施，將循環減碳概念化為消費者的實際體驗。

環球購物中心打造友善環境商場，從硬體到服務將綠色永續成為環球重要DNA之一。 圖／環球購物中心提供

小小農夫、魚菜共生、環保市集上百場活動，都市孩子的玩轉學校

假日全家出動來到環球購物中心，大人放鬆、小孩放電，這裡不僅提供各式休閒娛樂，還能變身為生態教室！環球購物中心自2020年起於板橋車站、南港車站推出「小小農夫體驗營」，讓小朋友親手栽種蔬果盆栽，不必跑到郊區，都市孩子在百貨公司就能體驗從種菜到收成的過程，從中學會尊重大自然和生命；而「魚菜共生」體驗區讓孩子學習多元生態體驗，同時還舉辦多場戶外環保市集活動，今年就舉辦了上百場活動，吸引上萬人參與。

2022年更將和「玩轉學校」社會企業合作舉辦「未來永續小學堂」，藉由系列主題、具互動性的課程帶領親子「有自覺的」做環保，在生活中落實減碳。

「小小農夫體驗營」讓孩子自己動手做，在百貨公司學會尊重大自然與生命。 圖／環球購物中心提供

如何讓消費者從商場把「永續」帶回家？

一般百貨商場落實永續，不外乎是引進有機專櫃、銷售環保商品、推動電子禮券、舉辦公益活動等，而環球購物中心思考的面向是：如何讓消費者從商場把「永續」帶回家，在生活中落實?環球購物中心表示，「我們希望消費者來商場不只是休閒娛樂，還可以透過活動體認到，其實綠色永續可以輕鬆融入生活當中。」

環球購物中心藉由「同心圓」概念往外擴散永續概念，以打造友善環境商場為圓心，從硬體到服務將綠色永續成為環球重要DNA之一，向外串聯館內綠色品牌經營夥伴，一起積極推動，再透過各式活動、課程擴大到消費者，為大眾打造低碳生活圈，讓永續深植在家庭的日常生活中，陪伴每一個來到這裡的客人體驗自然的美好、練習簡單快樂的永續生活，並且成為守護地球的力量！