高鐵宜蘭站址底定疑選舉考量？ 陳歐珀：不要過度揣測

高鐵宜蘭站選址拍板，國民黨表示，在這時候確認高鐵宜蘭站位置，是為了明年選舉的政治操作。立委陳歐珀表示，交通部綜合規畫去年底就出來了，只是因為交通部考量民意，延宕到本月底已經快一年，不要過度揣測，這跟選舉沒有關係。

立法院交通委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，關於交通部主管交通作業基金－國道公路建設管理基金分預算。

陳歐珀表示，高鐵宜蘭站選址綜合規畫去年底就已經出來了，交通部因為鄭重考慮，以及地方的民意，延宕到本月底，已經快一年，這跟選舉沒有關係，希望大家能回歸理性的討論，希望國民黨不要阻擋建設。

陳歐珀說，宜蘭高鐵站選址本有一個歷程，就是正式發包的綜合規畫，現在延宕一年，怎麼會是為了明年的選舉，這是中央的政績，也並非總統與立委的選舉，因此不要過度揣測解讀為政治考量，他想全台灣人民都很清楚，講這個話是沒有道理的。