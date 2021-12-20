駁高鐵宜蘭站址軌道程序不正義 王國材：已規畫兩年多

爭議多時的高鐵宜蘭站址一案塵埃落定，傳交通部委外進行的綜合規畫已將該址列最優，年底完成綜規後，明年一月送交通部核定，遭疑政治凌駕專業、先射箭再畫靶，是軌道建設程序不正義；交通部長王國材今天表示，相關評估已經進行兩年多，不認為是先射箭再畫靶。

立法院交通委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，關於交通部主管交通作業基金－國道公路建設管理基金分預算。

王國材表示，宜蘭高鐵綜合規畫現在正在收驗，本月底就會完成，初步是以折衷案，當作最優方案，希望確定以後，接下來繼續做環評，總共有三年時間，包括環評與細部設計，民國114年動工，最快民國125年完工。

外界質疑，選址過程軌道建設程序不正義，他表示，宜蘭高鐵綜合規畫是108年11月委託顧問公司進行，所以綜合規畫報告已經進行兩年多，只是最後站址做確定，這段時間傾聽地方民意，也經過專業判斷，確定折衷案是大家可接受方案，整個綜合規畫程序都很完整，已經做兩年多了，只是最後的尾端做一個確定，這個月對整個路線以及平行共構的戰只做分析後就確定，程序是兩年多時間就確定。

王國材說，折中案中，也有特定區的開發，第二個，因為他是繞過宜蘭的市中心區，所以跟宜蘭羅東的鐵路高架是完全脫離的，宜蘭羅東鐵路高架在121年完工，它也可以如期完工，不會因為高鐵進來後，變成要125年完工。

他表示，溪南、溪北服務這次在綜合規畫中，的確顧問公司規畫是比較忽略溪南溪北過去希望建設南北平衡這件事情，所以這次也把溪南、溪北放進去，目前大概除了礁溪以外，其他大致都同意。

王國材表示，礁溪的部分，未來高鐵營運以後，希望各鄉鎮都有高鐵的接駁公車，所以到宜蘭高鐵站，事實上都是10到20分鐘的距離，應該是可以接受。另外，設站在現在縣政中心以南350公尺，在這個特定區裡面，會對於停車轉乘還有包括公共運輸的規畫都會做很完整，那包括未來台鐵宜蘭新站，比較高級的列車也都會停，設站在哪裡，整體的交通規畫會做得很完整。